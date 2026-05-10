Biondic montre la voie, première pour Sylla : les notes de l'Union contre Malines

L'Union Saint-Gilloise a livré un match appliqué pour renouer avec la victoire contre Malines. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Scherpen (7) : la claquette qu'il fallait pour empêcher Van Brederode d'égaliser en première mi-temps, moins de travail par la suite, si ce n'est quelques sorties des poings sur phase arrêtée.

Leysen (6) : aligné sur la gauche du trio défensif, il s'est montré assez sobre, tant dans ses duels qu'au niveau de la relance.

Sylla (5,5) : pour sa première titularisation, on ne pouvait pas encore attendre de lui qu'il soit aussi rassurant qu'un Christian Burgess, à la place de qui il évoluait. Et cela se ressenti avec quelques anticipations manquées qui ont ouvert des brèches dans le dos de la défense. Mais une deuxième mi-temps déjà plus affirmée.

Sykes (6,5) : changé de côté au sein du trois arrière, il s'en est assez bien tiré et a même par deux fois failli alourdir le score, d'abord d'une frappe croisée détournée par Miras, puis sur une tête hors-cadre sur corner.

Khalaili fait la différence

Khalaili (7) : pas déstabilisé par l'absence de Mac Allister derrière lui, il a décanté la situation avec un rush dont il a le secret sur son flanc, une action copiée-collée sur celle à la base du but décisif contre le Club de Bruges. Plus discret par la suite.



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Van de Perre (6) : beaucoup de présence devant la défense, avec toutefois un peu plus de déchet qu'à l'accoutumée, dont une passe trop courte qui a bien failli profiter à Van Brederode en première mi-temps.

Schoofs (7): en l'absence de Zorgane, c'était à lui de dicter le rythme du jeu face à son ancienne équipe. Mais là aussi, la comparaison était difficile à établir : Schoofs s'est souvent montré disponible pour aérer le jeu, sans pour autant offrir autant de volume de jeu que l'Algérien. Mais il avait d'autres armes dans sa panoplie, comme son intelligence de jeu et cette déviation simple mais diablement efficace pour lancer Khalaili sur orbitre sur la phase du 1-0.

Ait El Hadj (7) : des appels à gauche, des appels à droite, des remises en un temps vers les pistons que ces derniers n'ont pas toujours exploité. Plus en réussite dans la dernière demi-heure, celle où sa facilité technique ressort au fur et à mesure que les espaces s'ouvrent : d'abord un but cadeau offert par Malines, mais surtout un assist sorti de nulle part pour Fuseini, d'un enchaînement qui a ridiculisé la défense adverse.

Guiherme (6) : le Brésilien a beaucoup tenté, pas toujours avec succès, mais a aussi souvent été mis à contribution face à la vivacité de Bill Antonio, pouvant compter sur le soutien de Leysen.

Biondic (6,5) : parfaitement placé sur le centre de Khalaili pour se muer buteur décisif après dix minutes. Du bon et du moins par la suite dans ses tentatives de connexion avec le reste de l'équipe. A sa décharge, il n'a pas toujours été servi dans les meilleures conditions. Mais il repart également avec un assist grâce à la bourde de Nacho Miras.

Rodriguez (NC) puis Zeneli (6) : au combat dès les premières minutes, en résulte sa sortie sur blessure après avoir manqué une grosse occasion. Monté à sa place, Besfort Zeneli a étiré les lignes grâce à ses appels excentrés, pas avec autant de réussite que contre le Club de Bruges.

