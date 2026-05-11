Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat"

L'Union Saint-Gilloise a lancé sa rencontre face à Malines avec un certain Noah Sadiki au coup d'envoi. L'ancien protégé du Parc Duden a pu constater qu'il n'avait rien perdu de sa cote de popularité.

En cette fin de saison, alors que les points comptent double, les différents clubs n'hésitent jamais à faire revenir un ancien de la maison pour faire monter la température avant le coup d'envoi et insuffler ce supplément d'âme tant recherché.

Du haut de ses 21 ans, c'est en effet déjà en tant qu'ancien que Noah Sadiki est revenu dans son jardin, celui qui l'a vu passer de jeune espoir mis sur le côté à Anderlecht à transfert à 17 millions vers la Premier League. Sadiki a ainsi quitté le Parc Duden par la grande porte, riche de tout ce qu'il était possible de remporter en Belgique : un titre de Champion, une Coupe et une Supercoupe.

Sadiki toujours aussi apprécié à l'Union

Hier, les supporters saint-gillois ont ressorti les chants en son honneur pour l'accueillir au coup d'envoi, mais aussi pour faire la fête après la rencontre, quand le joueur de Sunderland s'est joint à ses anciens coéquipiers face à la tribune est.

"Cela faisait longtemps que je n’avais plus vu les supporters. C’est vraiment un plaisir de revenir ici", sourit-il. Le Bruxellois a bien tenté de se libérer plus tôt dans la saison, mais son agenda l'a souvent rattrapé : "Avec le rythme du calendrier en Premier League, c'est compliqué. Même pour regarder les matchs à distance. J'essaie de le faire, mais parfois, je dois me contenter de regarder le résultat".

Prêt à revenir fêter un trophée ?

Jeudi, le derby bruxellois en finale de la Coupe de Belgique opposera ses deux anciens clubs : "Ce match-là, je suis obligé de le regarder. Que le meilleur gagne", rigole-t-il. Se joindra-t-il à nouveau à ses anciens coéquipiers pour faire la fête en cas d'éventuel trophée ? "Bonne question, est-ce que j'ai le droit de venir ? Je vais vérifier ce que dit mon contrat. Mais si je peux, avec grand plaisir".





A titre personnel, Noah Sadiki vit également un compte de féé outre-Manche : "Tout a été très vite pour moi. On a été champions avec l'Union, je suis parti directement parti après et j'ai commencé la saison de Premier League comme titulaire. Maintenant, il y a une Coupe du Monde qui approche. Je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre beaucoup de recul".