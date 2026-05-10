🎥 Auteur du geste du week-end, Anouar Ait El Hadj prévient Anderlecht : "Je vais me tuer sur le terrain"

Avec un but et un assist dans la dernière demi-heure, Anouar Ait El Hadj a aidé l'Union à confirmer sa victoire contre Malines. Il repart avec un goût de trop peu mais le sentiment du devoir accompli malgré tout.

C'est aussi à cela que l'on voit que signer à l'Union a transformé Anouar Ait El Hadj : l'ancien d'Anderlecht peut, à l'image de l'équipe, livrer une prestation d'ensemble assez moyenne, mais profiter des cadeaux adverses pour planter un but et délivrer un assist.

C'est d'ailleurs sa première réalisation de la saison en championnat : "Je l'attendais depuis longtemps, il fait plaisir et tombe à un bon moment pour nous rassurer : on ne jouait pas notre meilleur match. Cela vaut aussi pour moi : je repars avec un but et un assist, mais je ne suis pas content de ma prestation", explique-t-il à notre micro.

Anouar Ait El Hadj et l'Union assurent l'essentiel

Reste que son assist pour Mohammed Fuseini dans le temps additionnel vaut le détour, son enchaînement dans le rectangle est directement parti dans les highligts du week-end : "Juste avant, je mets un petit pont et je veux tirer, mais je vois que ça se referme, c'est pour ça que je fais cette petite louche". L'ancien meneur de jeu formé à l'Anderlechtoise a appris à faire des compromis dans son jeu mais garde cette touche instinctive.

🚨 Mohammed Fuseini 90' +1



🇧🇪 USG 3-0 Mechelenpic.twitter.com/3AGIejtQAR — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 10, 2026

Que préfère-t-il entre son but 'facile' mais important pour l'équipe et son assist génial mais qui survient quand le match est déjà plié ? Ait El Hadj répond en souriant : "Aujourd'hui, je vais dire le but. Parce que je l'attends depuis un moment. Mais si j'en avais mis plusieurs, j'aurais dit l'assist, parce qu'il est vraiment beau. Mais c'est un choix un peu à l'image de mon match : je préfère faire un beau match, et aujourd'hui, j'étais fâché de ce que j'ai montré. Mais j'ai un but et un assist au compteur, et en fin de compte, c'est ça qui aide l'équipe".



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Anderlecht puis le Club de Bruges dans le viseur

L'Union a désormais deux finales au menu en une semaine : une au sens propre du terme en Coupe et une au sens figuré à Bruges en championnat, pour décider de la course au titre : "On reste tranquilles, tout dépend de nous. On s'en fout de savoir que le Club de Bruges gagne ou perde, même si c'est évidemment bon pour nous s'ils perdent. On sait que pour être champion, il faudra tout gagner et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, place à la finale, on va d'abord se reposer et surtout ne pas changer nos routines".

"Ce ne sera pas un match comme les autres, ce n'est pas parce qu'Anderlecht fait de moins bons résultats depuis plusieurs semaines que ça sera facile, que du contraire, il ne leur reste presque plus que ça à jouer, ils vont tout donner", poursuit-il.

Ce n'est bien sûr pas la première fois qu'Anouar Ait El Hadj recroise contre Anderlecht, mais ces retrouvailles-ci pèseront encore un peu plus cher : "Forcément, ça reste un match particulier : un derby, un match contre mon ancienne équipe. J'ai aussi joué une finale de Coupe avec eux, j'espère que ça se passera mieux. Je vais me tuer sur le terrain pour aider l'équipe".