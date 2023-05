Un Standard complètement largué est balayé par le Cercle pour sa dernière à Sclessin

Complètement muets offensivement et totalement dépassés défensivement, les Rouches ont été impuissants contre un Cercle qui aurait pu marquer davantage sans les multiples parades d'Arnaud Bodart, largement le meilleur liégeois ce soir.

Dernière rencontre à domicile de la saison pour le Standard, qui reçoit le Cercle dans un match sans enjeu et avec un nouvel homme à sa tête : Geoffrey Valenne. L'ancien T3, à Sclessin depuis 2018, remplace Ronny Deila jusqu'à l'issue de la saison.

Au rayon des compositions, Gojko Cimirot fête sa 200e et avant-dernière avec les Rouches, Dussenne fait aussi ses adieux. Les deux joueurs reçoivent d'ailleurs un cadre à leur effigie des mains de Pierre Locht et Fergal Harkin avant le coup d'envoi. Bodart et Donnum disputent leur 40e match cette saison, le plus haut total pour un joueur du Standard.

William Balikwisha et Cihan Canak sont associés au milieu de terrain, Ibe Hautekiet conserve sa place en défense centrale. Sur le banc, sont présents Nathan Ngoy, Léandre Kuavita, Lucas Noubi et Noah Mawete, qui remplace un Renaud Emond malade. Hugo Siquet est titulaire côté Brugeois.

Le Standard et sa défense commencent le match de la pire des manières et Bodart est rapidement mis à contribution. Le portier liégeois repousse la tentative de Denkey (5e), celle de Gboho (7e), mais ne peut rien lors de la reprise de Marcelin sur le corner qui suit, qui a bien trop de temps pour reprendre le cuir après que celui-ci ne soit retombé (0-1, 8e).

Le Cercle continue de dominer les débats et manque à plusieurs reprises de doubler le score. En milieu de première période, le Standard se procure enfin sa plus belle opportunité via Canak, qui subtilise le cuir dans les pieds de Marcelin avant de se présenter devant Majecki et trop croiser sa frappe (22e). Les Rouches sont complètement sous l'eau défensivement et ne peuvent que rarement s'exprimer devant le rectangle brugeois.

Le Standard sortira un petit peu plus en fin de première période mais n'inquiètera pas Majecki. La frappe de Cimirot passe à côté (40e), celle d'Ohio est trop enlevée (44e).

Standard supporters

Aucune révolte

Le Cercle aurait déjà dû tuer la rencontre en première mi-temps et ne va pas manquer de se mettre à l'abri dès le retour des vestiaires. Nouvelle perte de balle liégeoise au milieu de terrain, Denkey est trouvé à l'entrée du rectangle et se retourne comme dans une cour de récréation devant Dussenne, sa frappe du gauche trompe Bodart (0-2, 51e).

Les Rouches laissent des fossés et se font logiquement punir. Lancé dans la profondeur par Gboho, Francis Abu se présente en face à face et mystifie un Bodart impuissant. (0-3, 64e). La messe est dite. Le Standard est à l'agonie et n'est pas encore au bout de ses peines. Sans Bodart, encore une fois, Ueda faisait 0-4 deux minutes plus tard d'une reprise aux abords du petit rectangle (66e).

La fin de match verra comme moment le plus marquant la sortie de Noé Dussenne à vingt minutes du terme, qui foulait la pelouse de Sclessin pour la dernière fois, et celle de Gojko Cimirot, lui aussi pour son dernier match en bord de Meuse. Geoffrey Valenne aligne alors une défense qui sera probablement utilisée la saison prochaine, composée d'Hautekiet, Ngoy et Noubi. Hugo Siquet sera, lui aussi, acclamé lors de sa sortie, cinq minutes plus tard.

Presque dans l'indifférence totale, Ayase Ueda fait 0-4 sur une nouvelle erreur défensive du Standard, qui laisse le Japonais complètement seul au second poteau (0-4, 90+2e). Le score n'évolue plus, le Standard est balayé par le Cercle et a complètement tâché sa dernière à Sclessin. Les Rouches se rendront à Gand la semaine prochaine et termineront probablement cette Jupiler Pro League à la 8e place.

Standard 0-3 Cercle

Buts : Marcelin (0-1, 8e), Denkey (0-2, 51e), Francis Abu (0-3, 64e), Ueda (0-4, 90+2e)

Cartes jaunes : Ohio, Da Silva Lopes, Noubi

Standard : Bodart, Dussenne (72e Ngoy), Cimirot (85e Davida), Ohio (85e Kuavita), Donnum, Alzate (72e Noubi), Bokadi, Melegoni, Balikwisha (62e Laursen), Hautekiet, Canak

Cercle de Bruges : Majecki, Daland, Denkey (67e Somers), Gboho, Da Silva Lopes (57e Francis Abu), Deman, Marcelin (67e Popovic), Van der Bruggen (67e Vanhoutte), Ueda, Siquet (77e Hotic), Ravych