"Je voulais rester au Standard, mais pas dans les conditions proposées"

Le milieu de terrain bosnien a vécu, contre le Cercle, son 200e match sous les couleurs du Standard, le dernier à Sclessin.

Ce samedi soir, le Standard est lourdement tombé contre le Cercle lors de l'avant-dernière journée de Play-Offs (0-4). Après sa 200e et dernière à Sclessin, Gojko Cimirot est arrivé très ému à notre micro, en zone mixte.

"C'est un moment difficile pour dire au revoir. Cela fait 6 ans que je suis ici. Je veux remercier tous les entraîneurs, mes coéquipiers et toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai appris de chaque personne, de chaque entraîneur. J'ai passé du très bon temps ici, mais c'est le football et parfois il faut dire au revoir" a commenté le Bosnien.

Considéré comme un homme de l'ombre par beaucoup, Gojko Cimirot a rapidement fait l'unanimité auprès du public de Sclessin. Ce samedi encore, le joueur de 30 ans a reçu une ovation méritée lors de sa sortie.

"Je veux remercier tous les supporters, qui étaient là à chaque rencontre. Aujourd'hui, c'était mon 200e match et le dernier ici, dans un aussi grand club que le Standard. J'ai donné le maximum à chaque match et je n'ai jamais abandonné. Je voulais rester au Standard, mais pas dans les conditions qui m'ont été proposées."

Déçu de la tournure des événements, le médian défensif n'a pas tenu à s'éterniser sur le cas de son ancien entraîneur, Ronny Deila. "On ne pensait pas jouer de tels Play-Offs, on avait de grandes ambitions pour les remporter. Je ne veux pas parler de l'entraîneur et sa décision, je veux le remercier car j'ai appris beaucoup avec lui. C'est un très bon entraîneur."

Désormais, Cimirot attend son tout dernier match avec le Standard, samedi prochain à Gand. Ensuite, il sera l'heure de décider quelle sera sa future destination. "Plusieurs solutions s'offrent à moi. Je vais prendre le temps de les analyser et de décider laquelle est la meilleure pour moi. Mon meilleur souvenir avec le Standard ? Avoir remporté la Coupe" se remémore immédiatement Cimirot.