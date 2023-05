Le vestiaire du Standard trahi par Deila ? "Il aurait pu attendre un mois, Bruges n'avait plus rien à jouer et nous non plus"

Blessé juste après son arrivée, Noé Dussenne a joué ce samedi son dernier match à Sclessin, brassard de capitaine autour du bras, plus de quatre ans après son arrivée.

Mis à l'honneur en début de partie, le capitaine Noé Dussenne disputait ce samedi soir sa dernière à Sclessin sous le maillot du Standard, plus de quatre ans après son arrivée. Au terme d'une rencontre qu'il voudra oublier rapidement, le défenseur central était ému au moment de se présenter en zone mixte.

"Il y a beaucoup d'émotion depuis le début de la semaine, je n'étais peut-être pas préparé à cela. Déjà avant le match, avec le cadeau du club et les messages des supporters, il y en avait beaucoup. Cela fait plus de quatre ans que je suis là, je n'étais jamais resté aussi longtemps au sein d'un même club."

Questionné sur le départ de Ronny Deila au Club de Bruges, Noé Dussenne a avoué que cette saga avait perturbé le groupe durant ces Play-Offs, tout en précisant que cela ne peut pas servir d'excuse à la prestation fournie contre les Groen & Zwart.

"Il ne faut pas se mentir, ça a joué. Les deux dernières semaines étaient très dures. Je ne sais pas de quand datent les discussions, mais le coach n'a jamais changé et est resté lui-même. Tant que ce n'était pas signé, on se disait qu'il était possible qu'il reste. Un sentiment de trahison ? Il aurait peut-être pu attendre un mois avant de discuter avec Bruges, ils n'avaient plus rien à jouer et nous non plus."

Blessé dès son arrivée, Dussenne a gravi les échelons progressivement pour se retrouver acclamé par la T3 et les Ultras, brassard de capitaine autour du bras, un petit peu plus de quatre ans plus tard.

"C'est une immense fierté d'avoir porté le brassard de capitaine du Standard, je ne l'aurais peut-être pas cru si on m'avait dit ça quand j'étais jeune. Je suis fier de ce que j'ai accompli au Standard, je me suis toujours battu à 100% pour honorer le blason et le maillot. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a joué la Coupe d'Europe, je ne l'oublierai jamais."

Désormais, le joueur de 31 ans jouera à Gand son tout dernier match sur le maillot du Standard, avant de partir en vacances et réfléchir à son choix de la saison prochaine.

"Mon avenir ? Quand on a joué au Standard, il est difficile de rejoindre un autre club en Belgique. Je vais attendre le meilleur choix pour moi et ma famille. Je ne sais pas encore où j'irai mais j'ai une femme et un enfant, c'est aussi quelque chose que je dois prendre en compte. Il y a des pourparlers mais tant qu'il n'y a pas de contrat, cela ne sert à rien.