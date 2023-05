Atomisé contre le Cercle, le Standard n'est plus qu'à un match d'un triste record

Avec un très maigre 2/15, le Standard n'a pas encore remporté la moindre rencontre dans ces Europe Play-Offs et pourrait battre un triste record samedi prochain, sur la pelouse de La Gantoise.

La bataille fut rude entre le Club de Bruges, La Gantoise et même le Standard pour savoir qui allait prendre la quatrième et dernière place qualificative en Play-Offs 1. Vainqueurs de cette course, les Brugeois ont laissé Gantois et Rouches se départager pour le dernier ticket européen, via les Europe Play-Offs.

Finalement, il n'y aura eu aucun suspense et il fut rapidement clair que les Buffalos se qualifieraient en Conference League, surtout après leur victoire à Sclessin en début de Play-Offs. Désormais, les Rouches restent sur un triste 2/15, semblent déjà en vacances et La Gantoise terminera la saison à la 5e place.

Samedi soir, le Standard se rendra à la Ghelamco Arena pour la toute dernière rencontre de cette saison. En cas de défaite, le Standard n'aura pas gagné la moindre rencontre dans ces Play-Offs... une première pour les Liégeois.