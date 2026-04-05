Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Le Standard n'ayant jamais gagné après avoir été mené cette saison, Louvain pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès le retour des vestiaires, via Henok Teklab. Mais les Rouches sont en mode "briseurs de séries" cette saison, et l'ont encore montré.

Quinze ans sans victoire à Westerlo, sept matchs sans succès à Malines, cinq matchs sans succès au Cercle de Bruges, quatre ans sans victoire par trois buts d'écart en déplacement (terminée à Genk) : le Standard a eu le don de briser certaines séries, cette saison, et l'a une nouvelle fois montré à Louvain.

Alors qu'ils n'avaient plus gagné une rencontre de Play-Offs depuis près de 1.800 jours, les Rouches ont, pour la première fois de la saison, gagné après avoir été menés. De quoi frustrer le Louvaniste Henok Teklab, qui avait pourtant profité d'un mauvais marquage pour ouvrir le score en début de seconde période.

"Je suis content de mon but, mais déçu du résultat. On a bien entamé la seconde période, mais on a encaissé ces buts trop facilement. Le Standard joue en marquage individuel sur tout le terrain, et c'est à nous de trouver le joueur démarqué. On l'a mieux fait en seconde période, mais aujourd'hui, on a concédé des buts trop facilement", déplorait l'ancien Unioniste.

"OHL - Standard, un mauvais match pour les deux équipes"

Quelques minutes plus tard, Thibaud Verlinden, qui a apporté pas mal de danger en prenant souvent le dessus sur Gustav Mortensen, se montrait tout aussi déçu. Selon lui, la rencontre était d'une mauvaise qualité, et OHL aurait dû en tirer profit.

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"La semaine dernière, on s'est sauvés de justesse et c'était l'euphorie. Mais maintenant, on perd et on retombe sur terre. C'est le football. Pourquoi ? Je trouve que c'était un mauvais match de la part des deux équipes, mais on a eu l'occasion de marquer un deuxième but, on ne l'a pas saisie et on l'a payé cher."