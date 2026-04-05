Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

OHL n'a pas pu éviter la défaite, et une première victoire du Standard en Europe Playoffs après 30 matchs. Felice Mazzù a vu son équipe totalement craquer en fin de match.

L'impensable s'est produit ce samedi : le Standard a gagné un match d'Europe Playoffs, 1792 jours et 30 matchs plus tard. Les Rouches ont pourtant été menés sur la pelouse d'OHL, mais se sont réveillés dans la dernière demi-heure et l'ont emporté 1-3.

Felice Mazzù était naturellement déçu du scénario. "C'est frustrant, car nous avons fait notre job pendant les premières 70 minutes du match. Mais cela aurait dû être 2-0", regrette-t-il au micro de Sporza après la rencontre.

OHL est à 7 points de la tête désormais

"Et après cela, nous laissons le match filer, perdons notre organisation et laissons le Standard revenir trop facilement", estime Mazzù. Les Liégeois ont égalisé à la 65e, avant un but d'Ewoud Pletinckx à la 80e minute et un penalty en toute fin d'arrêts de jeu.

"Notre première mi-temps n'était peut-être pas très bonne, mais le Standard non plus ne se créait pas beaucoup d'occasions", souligne Felice Mazzù. "Et en seconde période, nous avons été moins bons après la 70e et encaissons trop facilement des buts".

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Ce résultat permet au Standard de ne pas être lâché par Genk d'entrée de jeu, mais OHL est désormais à 7 points de la tête. "Il reste 9 matchs. Rien n'est perdu", assure l'entraîneur louvaniste malgré tout.