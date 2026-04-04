Abid homme du match, excellente montée d'Ayensa : les notes des Rouches après le succès à OHL

Le Standard a mis fin à sa série de trente matchs sans victoire en Play-Offs 2 en s'imposant sur la pelouse de Louvain, ce samedi. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (6)

Ne peut rien sur le but de Teklab. Une bonne intervention sur la tête de Pletinckx (69e). Peu de ballons à se mettre sous la dent, mais il dégage une certaine assurance. Reste à corriger ce (gros) problème de jeu au pied.

Henry Lawrence (7)

On n’a presque pas vu Akimoto, ce qui est bon signe pour lui. Une prestation fidèle à ses standards, avec de la sobriété, quelques bonnes relances vers l’avant et de l’efficacité en défense. Une très bonne passe en profondeur qui amène le penalty du 1-3, ce qui le fait passer à 7/10.

Ibe Hautekiet (6)



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Peu d’éléments à souligner. Une bonne prestation globale, sans fait marquant.

David Bates (7)

L’Écossais retrouve une vraie condition et une grande solidité. Le patron aérien de la défense n’a rien laissé à Ikwuemesi.

Josué Homawoo (5)

Connaît des moments d’inattention qui, heureusement pour lui, ne prêtent pas toujours à conséquence. Sort en même temps, soit en retard, qu’Ilaimaharitra sur le but de Teklab, qui a donc intelligemment pu prendre son dos.

Gustav Mortensen (5)

Une prestation qui confirme qu’il est rentré dans le rang après d’excellents premiers matchs. Ne suit pas Teklab, qui lui passe devant sur le premier but d’OHL.

Marco Ilaimaharitra (4)

Les semaines se suivent et se ressemblent : un trop grand nombre de contrôles ou de passes manquées, et donc de pertes de balle. Le Malgache n’est pas le patron qu’il devrait être, malgré le brassard de capitaine qu’il portait suite aux absences de Fossey et Epolo.

Casper Nielsen (6)

Dans un meilleur tempo qu’il y a deux semaines contre Westerlo. Une réussite variable dans ses ballons en profondeur, mais des décrochages qui ont facilité la relance depuis l’arrière.

Adnane Abid (8)

Impliqué dans une grande partie des actions liégeoises, avec des passes pour Nielsen (24e), Saïd (38e) et Nkada (47e) qui auraient pu devenir des assists. Récompensé méritoirement par la tête plongeante d’Ayensa, puis par une ligne sur son compteur personnel pour donner la victoire au Standard. Le meilleur Rouche sur la pelouse.

Rafiki Saïd (3)

Ne peut pas rater son face-à-face après la passe d’Abid et son crochet réussi sur Pletinckx. Trop de déchet dans son jeu et pas assez de différences réalisées. Et quand il s’en rend compte, il en fait trop, ce qui n’arrange évidemment rien. Remplacé logiquement à l’heure de jeu.

Timothé Nkada (5)

Bon et précis en décrochage sur les sorties rapides liégeoises, moins en réussite à la finition avec des ballons non cadrés, contrés, puis claqués d’une superbe manière par Prévot, qui venait pourtant de relancer Saïd (55e). Remplacé à l’heure de jeu.

Bernard Nguene (5)

Une montée au jeu discrète.

Dennis Ayensa (7)

Fait la différence six minutes après sa montée d’une superbe tête plongeante décroisée, permise par un centre de qualité d’Abid. Double son compteur personnel sur penalty en fin de match. Dans les chiffres, une très bonne montée au jeu.

Non notés : Ibrahim Karamoko, Mohamed El Hankouri, Nayel Mehssatou