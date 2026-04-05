Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2"

Impliqué dans toutes les actions offensives du Standard, Adnane Abid a signé l'une de ses meilleures prestations, si pas la meilleure depuis son arrivée en bord de Meuse. C'est donc logiquement tout sourire qu'il s'est présenté à notre micro après la victoire des Rouches à Louvain.

À l’unanimité, la presse francophone a désigné Adnane Abid comme homme du match de cet OHL - Standard. Dans tous les bons coups, le Verviétois a joué un grand rôle dans la victoire des Rouches, et était logiquement tout sourire à l’heure de se présenter devant notre micro.

"C’était important de bien commencer. Il y avait énormément d’interrogations sur le fait qu’on soit concernés ou non. Je pense qu’on a montré qu’on est entièrement concernés. On brise une série, même si la plupart des joueurs n’avaient pas grand-chose à voir avec cette série. C’est bien de le faire dès le premier match, puisque c’était une série catastrophique pour le Standard. Ça enlève un poids et on en est très heureux."

Le Standard a montré sa capacité de réaction... et de briseur de séries

Une autre série brisée par les troupes de Vincent Euvrard, qui ont signé leur première victoire en championnat après avoir été menés. "Cela montre qu’on va dans la bonne direction. Il fallait le temps que tout le monde se mette au niveau, puisqu’il y avait beaucoup de nouveaux. Ces sept matchs sans défaite, c’est aussi une belle série sur laquelle on peut construire."

Tout n’était cependant pas gagné d’avance pour le Standard, qui a livré une bonne première mi-temps dans le contenu, mais qui a galvaudé trop d’occasions avant de concéder l’ouverture du score au retour des vestiaires. C’est avec résilience que les Rouches sont revenus. "On a eu quelques grosses occasions avant la pause et Louvain n’a pas été si dangereux. On aurait dû les conclure pour nous rendre le match plus facile. C’est à nous d’être plus tueurs à l’avenir."

À titre personnel, l’ailier de 22 ans a, comme on l’a écrit, été dans tous les bons coups, et a ponctué sa prestation par une passe décisive pour Dennis Ayensa et un but... qui ne semble pas lui être accordé, mais plutôt à Pletinckx contre son camp. Une décision qu’il ne comprend pas.



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J’espère qu’ils vont changer ça et m’accorder le but"

"Je ne sais pas si c’était mon meilleur match. L’un des meilleurs, assurément, avec ceux face à Westerlo et Charleroi. Si c’est le meilleur, c’est à vous de le dire. Mais je me sentais vraiment bien et je continue de monter en puissance comme depuis le début de l’après-trêve."

"On vient de me dire que les arbitres ne m’ont pas donné le but, alors que c’est moi qui touche le ballon. Sur la vidéo, on dirait que Pletinckx le touche en dernier parce que le ballon va fort dans le but, mais c’est moi. J’espère qu’ils vont changer ça pour me l’accorder quand même. C’est toujours important pour un attaquant d’avoir des statistiques."

Au rayon statistique, justement, Adnane Abid se retrouve à deux buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, sans compter le 1-2 de ce soir qui ne lui est toujours pas attribué à l’heure d’écrire ces lignes.

"Je sais que je suis capable d’avoir plus de statistiques, même si je ne l’ai pas encore montré souvent cette saison. On va mettre ça sur le coup de l’adaptation, je joue dans une nouvelle équipe et dans un nouveau championnat. Marc (Wilmots) m’a déjà dit que la direction savait que je n’allais pas décoller directement et que j’allais avoir besoin de temps. J’espère que mes statistiques vont continuer à augmenter et que je vais me montrer plus régulier."

Adnane Abid ne manquera pas de charrier ses coéquipiers

Des passes décisives, il aurait pu en compter une ou l’autre de plus si ses coéquipiers, et notamment Rafiki Saïd et Timothé Nkada, s’étaient montrés plus adroits devant le but. Adnane Abid charrie, mais ne leur en veut pas, tant que la victoire est au bout.

"C’est clair, j’espérais qu’ils marquent pour le match et gonfler un peu mes statistiques, mais je ne vais pas leur en vouloir tant qu’on a gagné. Si on n’avait pas gagné, ça aurait été autre chose. Je vais les taquiner un peu là-dessus, mais rien de bien méchant. La reprise de la tête de Dennis ? J’ai trouvé qu’elle était vraiment belle. J’étais surpris sur le moment, mais je me suis rappelé que c’est l’une de ses qualités et je suis très heureux pour lui", a conclu l’homme de cette rencontre.