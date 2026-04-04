Les sept raisons d'être heureux pour Vincent Euvrard au Standard : "Sept matchs sans défaite, ça devient bien"

C'est plus qu'un simple match d'Europe Play-Offs que le Standard a remporté, ce samedi, sur la pelouse de Louvain. Vincent Euvrard est heureux pour de multiples raisons, mais sait qu'il ne s'agit que du premier des dix (ou onze) pas que doivent faire les Rouches dans la course à l'Europe.

Vincent Euvrard était un entraîneur heureux après la rencontre entre OHL et le Standard. Parce que son équipe a affiché un visage combatif en Europe Play-Offs, parce qu'elle a mis fin à sa série de trente matchs sans victoire, parce qu'elle a gagné après avoir été menée, parce qu'elle a inscrit trois buts à l'extérieur, parce qu'elle n'a plus perdu depuis sept matchs, parce que ses changements ont fait la différence et parce qu'elle reste au contact de Genk.

Autant de raisons de sourire, pour le T1 des Rouches, qui ne pensait pourtant pas vivre une si belle soirée après l'ouverture du score de Teklab en début de seconde période. Dans son analyse de la rencontre, en conférence de presse, Vincent Euvrard reconnaissait une certaine frustration après le 1-0 et les occasions manquées par ses joueurs en première période.

"C'est clair, on devait absolument mener avant leur but. On ne se créait pas énormément de grandes occasions, mais avec les tirs de Casper (Nielsen), Rafiki (Saïd) et les ballons dans le dos de leur défense, il y avait moyen de mieux faire. On n'a pas assez souvent réussi le dernier geste et on a encaissé les premiers, mais on a su rester calmes et continuer à jouer notre jeu."

De multiples raisons d'être heureux pour Vincent Euvrard

Mieux en place et plus consistant que son adversaire dès les premières minutes, le Standard a finalement logiquement inversé la tendance une fois qu'il a trouvé plus de justesse en zone de conclusion. Chez les supporters, la vision d'horreur liée à la série noire est désormais évacuée, tandis que le groupe vogue avec confiance après un septième match de rang sans défaite.

"Pour beaucoup de gens autour du club, c'est probablement un soulagement de mettre fin à cette série de trente matchs sans victoire en Play-Offs 2. Mais pour nous, en tant qu'équipe, il s'agissait de notre premier match de Play-Offs ensemble, et on l'a gagné. Cela nous donne évidemment de la confiance et nous met sur le bon rythme pour rester au contact de Genk."



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"La manière, à savoir le fait de gagner malgré avoir été menés au score, fait aussi beaucoup de bien, parce que c'était l'une de nos faiblesses. On a prouvé qu'on pouvait amener de la qualité depuis le banc qui sait faire la différence, à l'image de Dennis (Ayensa). C'est notre septième match sans défaite, cela commence à compter aussi", a conclu Vincent Euvrard.