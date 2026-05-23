Date: 23/05/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 10

LIVE : Score nul et vierge au repos du choc wallon

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis Sclessin


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 C'est la pause, et c'est 0-0 !


45
 1 minute d'additionnel
42
 Corner de Mortensen, tête de Said, juste au-dessus
42
 Le coup-franc de Mortensen offre un corner au Standard
40
  Carte jaune pour Kevin Van Den Kerkhof
Jaune Van den Kerkhof, qui s'emmêle les pinceaux face aux dribbles de Saïd
39
 Corner de Mortensen, reprise de la tête de Fossey, et faute offensive de l'Américain, dont la reprise avait été écartée par Ousou
38
 Le solo de Saïd, sa frappe enroulée est détournée par Koné, corner!
34
 Pendant ce temps, Genk fait déjà 0-2 à OHL, et force le Standard à gagner
31
 Bernier bute sur Epolo
Lancé dans la profondeur par Nzita, Bernier perd son face à face devant Epolo
26
Standard - Charleroi
24
 Récupération haute d'Abid et centre, Saïd croque sa reprise
23
 Jaune Ilaimaharitra qui perd la balle et arrête le contre
23
  Carte jaune pour Marco Ilaimaharitra
18
 Pflucke au-dessus !
Nouvelle petite opportunité pour Charleroi, avec un centre vers Scheidler repoussé via une tête plongeante par Bates, et une reprise de Pflucke qui file au-dessus
16
 Bernier dribble Nkada et glisse vers Titraoui, le centre est trop long, mais Charleroi récupère le ballon, puis une faute offensive de Bernier sur Said met fin à l'action. Pas un grand premier quart d'heure dans ce choc wallon
13
 Poussée et mauvais geste d'Ousou sur Mortensen, les esprits s'échauffent
12
 Long ballon de Said vers Nkada, Koné intercepte
11
 Corner obtenu par Van den Kerkhof face à Lawrence, Charleroi fait bien circuler le ballon contre un Standard qui ne presse pas vraiment
6
 Le poteau de Scheidler !
Première grosse occasion ! Centre de Van den Kerkhof et reprise de Scheidler, Epolo dévie sur son poteau ! Le ballon sort en corner, celui-ci ne donne rien
5
 Premier corner pour Charleroi, qui ne donne rien
4
Standard - Charleroi
3
 Frappe de Bernier, absolument pas cadrée
2
 Possession carolo dans ces premiers instants, le Standard entre pressing et bloc compact
1
 Et c'est parti, coup d'envoi Charleroi !
1
 Standard - Charleroi: 0-0
20:45
 Nicolas Raskin et Sinan Bolat viennent de donner le coup d'envoi !
20:44
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse !
20:40
 5 minutes avant le coup d'envoi, Sclessin est BOUILLANT !

19:39
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la rencontre entre le Standard et Charleroi en direct commenté !
Standard (Standard - Charleroi)
Standard: Matthieu Epolo - Ibe Hautekiet - David Bates - Henry Lawrence - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Marco Ilaimaharitra - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Timothée NKada - Rafiki Said
Banc: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Dennis Ayensa - Mitongo René - Lucas Pirard - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Teddy Teuma - Casper Nielsen

Charleroi (Standard - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yacine Titraoui - Etienne Camara - Kevin Van Den Kerkhof - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler
Banc: Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.9  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.76  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bates David 6.45  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
Plus de stats
Lawrence Henry 6.42  
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Fossey Marlon 6.51  
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.35  
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco   6.18  
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 6.58  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.71  
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
NKada Timothée 6.36  
Plus de stats
Said Rafiki 7.2  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel  
Ayensa Dennis  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan  
Teuma Teddy  
Nielsen Casper  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 6.95  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Blum Lewin 6.79  
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ousou Aiham 6.95  
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Plus de stats
Keita Cheick 6.85  
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 6.18  
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 6.92  
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Camara Etienne 6.54  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin   7.09  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 6.67  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Bernier Antoine 6.62  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 6.55  
  • Précision des passes: 4/10 (40%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Guiagon Parfait  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  

présentation (du match)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| Commentaire
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)
Photo: © photonews

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

Plus besoin de présenter l'importance de cette rencontre entre le Standard et le Sporting Charleroi. Surtout pour les Rouches, qui pourraient s'adjuger les Europe Play-Offs et le ticket pour le barrage européen en cas de victoire. 

Les pronostics sont en faveur des Rouches avant la rencontre, les troupes de Vincent Euvrard ayant leur sort entre les mains et pouvant se contenter d'une victoire, sans regarder ce que fait Genk, pour valider cette septième place. 

La tâche sera cependant tout sauf aisée, pour le Standard, contre une équipe de Charleroi qui n'a certes plus rien à jouer, mais qui ne voudra pas laisser son rival se rapprocher d'un grand retour en Coupe d'Europe. 

Standard - Charleroi à suivre en direct commenté

Au rayon des compositions, Henry Lawrence et Casper Nielsen sont aptes à jouer pour le Standard, tandis qu'Antoine Bernier pourrait finalement faire son retour dans le onze de base de Charleroi. 

Tous les regards seront tournés vers Sclessin, ce samedi soir. Un stade qui affichera presque sold-out, pour l'une des rares fois de la saison, et qui revêtira sans aucun doute son costume des grandes soirées. Standard - Charleroi, un ultime et décisif choc wallon à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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11:00

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 1-0 Westerlo Westerlo
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