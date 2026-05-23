Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

Bonne nouvelle au Standard, où Casper Nielsen semble prêt à débuter la rencontre face à Charleroi, ce samedi soir. Vincent Euvrard devra par contre surveiller Henry Lawrence et Tobias Mohr, menacés de suspension.

C'est sa rencontre la plus importante depuis la saison 2018-2019 et sa troisième place sous les ordres de Michel Preud’homme que le Standard disputera ce samedi soir face au Sporting Charleroi.

Un choc wallon qui ne comptera que pour du beurre sur le plan comptable du moins, pour des Zèbres qui ne termineront, quoi qu’il arrive, pas plus haut qu’à la troisième place de ces Europe Play-Offs. Cette rencontre revêt par contre une importance hautement symbolique pour les Carolos, qui n’ont pas envie d’offrir la qualification pour le barrage européen à leur rival liégeois.

Au Standard, le nombre de joueurs à l’infirmerie a grandement diminué ces dernières semaines. Ils ne seront que deux pour cette réception de Charleroi : Josué Homawoo et Mohamed El Hankouri.

Casper Nielsen peut jouer, gare à la suspension pour Henry Lawrence et Tobias Mohr

Car oui, Vincent Euvrard a bien reçu des signaux positifs concernant Henry Lawrence et Casper Nielsen qui se sont entraînés ce vendredi et qui pourraient finalement être tous deux en mesure de débuter la rencontre. L’Anglais reprendrait donc la place occupée par Daan Dierckx à Westerlo, tandis que le Danois remplacerait Marco Ilaimaharitra, autour de qui les débats étaient nombreux après les trois premières rencontres entre les deux équipes.

Le T1 des Rouches pourra donc quasiment veiller sur une équipe au grand complet. Par contre, même si le Matricule 16 ne se concentre que sur ce match de Charleroi et refuse de s’enflammer, Euvrard devra veiller à ne pas perdre d’élément important pour l’éventuel barrage européen contre le cinquième des Champions Play-Offs, à savoir La Gantoise ou Malines.



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Le mentor liégeois devra donc également veiller... sur les menacés de suspension, qui sont au nombre de deux : Henry Lawrence et Tobias Mohr, qui ont tous deux déjà reçu deux cartes jaunes dans ces Europe Play-Offs et qui recevraient une rencontre de suspension en cas de troisième avertissement.