Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

Scott Crabbé, journaliste football
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Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place
Photo: © photonews

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Charleroi terminera sa saison par un déplacement au Standard. Les Zèbres n'ont plus rien à gagner au classement mais se verraient bien jouer un mauvais tour à leur rival régional.

À défaut de pouvoir encore espérer remporter les Europe Playoffs, Charleroi aura au moins pu compter sur un calendrier motivant pour sa dernière semaine : la dernière de la saison au Mambourg et un déplacement à Sclessin qui se suffit à lui-même pour faire montrer la pression. Les Zèbres sauront-ils s'en montrer dignes ? Voici cinq raisons de le croire.

La pression sera sur les épaules du Standard

Là où Charleroi jouera pour sa fierté et l'amour du blason, le Standard fait face à ce qui est souvent le plus difficile dans le monde du sport : transformer l'essai. À l'aube de la dernière journée, les Rouches ont deux points d'avance sur Genk, passer à côté de cette première place serait désormais vu comme une fameuse déception.

La pression sera donc bien sur les épaules liégeoises, d'autant plus que la rencontre se jouera à Sclessin, où le Standard a souvent eu du mal à faire respecter son statut ces derniers mois : quatre victoires en seize matchs à domicile sous les ordres de Vincent Euvrard.

Plusieurs incertitudes pour Vincent Euvrard

C'est le revers de la médaille quand on renseigne l'un des noyaux les plus âgés de l'élite : l'infirmerie est souvent bien remplie. Là où Charleroi paie la jeunesse de son groupe par une certaine naïveté, le Standard se présentera avec plusieurs joueurs incertains. En plus des forfaits de Josué Homawoo et  Mohamed El Hankouri, Henry Lawrence, Casper Nielsen suscitent quelques doutes, tandis que Teddy Teuma n'est toujours pas apte à débuter.

Le Standard a souffert lors des deux derniers chocs wallons

Que ce soit lors de la défaite 2-0 en phase classique ou même lors de la victoire 1-2, le Standard a été sérieusement bousculé dans les deux derniers matchs qui l'ont opposé au Sporting. Deux matchs qui avaient eu lieu dans le Pays Noir. Charleroi sera évidemment dans une position moins confortable à Sclessin mais sait qu'il a les armes pour faire mal à son rival.

Le drapeau d'Epolo est encore dans toutes les têtes

Le piment entourant un choc wallon n'est plus à rappelé, Matthieu Epolo en a d'ailleurs encore un peu rajouté avec cette fameuse histoire du drapeau lors de la dernière confrontation. Un épisode qui n'est pas sorti de la tête du vestiaire carolo, qui a l'occasion de se 'venger'.

Plusieurs Zèbres ont des choses à prouver/à se faire pardonner

A titre personnel également, plusieurs Zèbres devront se montrer. On pense notamment à Mohamed Koné, fautif contre Louvain, ou à Parfait Guiagon, qui ferait remonter sa cote de popularité auprès des supporters s'il marquait (et célébrait) à Sclessin. D'autres Carolos pourraient quant à eux jouer leur dernier match sous le maillot zébré, une victoire chez le rival serait une belle manière de tirer le rideau.

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