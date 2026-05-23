La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon
Photo: © photonews

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Le Standard et Charleroi se rencontreront pour une affiche cruciale, surtout pour les Rouches, dans le cadre de la dixième et dernière journée des Europe Play-Offs. Voici les compositions probables des deux équipes.

C’est une rencontre capitale que disputera le Standard ce samedi soir face au Sporting Charleroi. Une rencontre pour laquelle, sans surprise, Matthieu Epolo prendra place dans les buts.

Devant lui, Henry Lawrence devrait être en mesure de reprendre sa place en défense centrale et de remplacer Daan Dierckx. L’Anglais serait accompagné de David Bates et Ibe Hautekiet.

Dans la ligne de quatre au milieu de terrain, on retrouvera évidemment Marlon Fossey et Gustav Mortensen sur les côtés, tandis qu’une incertitude persiste concernant la présence de Casper Nielsen. Ce sera au Danois ou à Marco Ilaimaharitra d’accompagner Ibrahim Kararamoko. En attaque, pas de raison de changer le trio composé d’Adnane Abid, Rafiki Saïd et Timothé Nkada.

Pas de surprise attendue dans les compositions de Standard - Charleroi

Côté Charleroi, Koné devrait conserver sa place dans les buts, avec Blum, Ousou, Keita et Nzita pour composer la ligne des quatre défenseurs devant lui.

Au milieu de terrain, Etienne Camara est attendu aux côtés de Yassine Titraoui, avec un trio offensif composé de Parfait Guiagon, Patrick Pflücke et Kevin Van den Kerkhof, qui évolue un cran plus haut. Aurélien Scheidler devrait logiquement être l’attaquant de pointe.

Lire aussi… Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Les compositions probables du choc wallon

La composition probable du Standard : Epolo - Hautekiet, Bates, Lawrence - Fossey, Karamoko, Ilaimaharitra, Mortensen - Abid, Saïd - Nkada.

La composition probable de Charleroi : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Van den Kerkhof, Pflücke, Guiagon - Scheidler.

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