Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi
Photo: Photonews

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Il restera quelques places libres dans le stade de Sclessin pour la rencontre entre le Standard et le Sporting Charleroi. On devrait tout de même se rapprocher de la barre des 25.000 supporters liégeois dans les travées du stade Maurice Dufrasne.

C'est la rencontre la plus importante de ces cinq ou six dernières années que le Standard disputera sur sa pelouse face au Sporting Charleroi, ce samedi soir. Une rencontre qui pourrait guider les Liégeois vers le barrage européen.

Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le public liégeois sera présent en grand nombre dans les travées du stade Maurice Dufrasne, ce qui n'était pas vraiment le cas lors des autres rencontres d'Europe Play-Offs, où le Standard a commencé devant 8.000 supporters avant d'en avoir 16.500 pour la réception de Genk lors du dernier match à domicile.

"Logiquement, le stade sera rempli ou presque. C’est une bonne évolution, déjà aperçue contre Genk. C’est ce que ce groupe a mérité, lui qui a toujours pris toutes ses responsabilités par rapport à la qualité du jeu. On a montré dès le début de ces Play-Offs qu’on était sérieux. On a attendu des confirmations, et il y en a eu contre Louvain, Genk ou encore Westerlo."

Sclessin ne sera pas sold-out, mais presque

"On est dans une bonne évolution. Les années précédentes, on allait de 10.000 supporters au début des Play-Offs à 5.000 à la fin. Cette année, on augmente d’un cran à chaque match, et c’est logique au vu des prestations et des résultats", déclarait Vincent Euvrard à ce sujet, ce jeudi en conférence de presse.

Lire aussi… La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon
Contrairement à ce qu’ils espéraient, les Rouches ne joueront pas devant un stade à 100 % sold-out ce samedi soir, mais presque. À 08h00 ce matin, il ne restait plus que 676 places libres en T1, 817 en T2, 252 en T3 et 431 places libres en T4, soit un peu plus de 2.000 sièges qui n'ont pas encore trouvé preneur. Avec une billetterie encore ouverte avant le coup d'envoi, il y aura donc environ 23.000-24.000 supporters du Standard dans le stade, pour 700 Carolos. Tout sera donc réuni pour un beau rendez-vous de football, en bords de Meuse.

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