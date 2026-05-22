Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

Mario Kohnen ne fait pas de fixette sur le Standard avant ce dernier déplacement de la saison, lors duquel les Rouches peuvent valider leur ticket pour le barrage européen. L'entraîneur de Charleroi espère simplement finir la saison sur une bonne note.

Tout le monde ne parle que de ça à Sclessin, tandis que les supporters de Charleroi espèrent éviter une nouvelle déception pour terminer la saison. Le choc wallon entre les Rouches et les Zèbres sera au programme de la dixième et dernière journée des Europe Play-Offs, samedi soir en Cité Ardente.

Une rencontre préfacée par Mario Kohnen, ce vendredi en conférence de presse. "C’est un super match pour terminer la saison. On aurait pu avoir un match sans intérêt entre deux équipes qui n’ont plus rien à jouer, mais ce n’est pas le cas."

Charleroi ne fait pas de fixette sur le rêve européen du Standard

Après le partage contre Louvain, plusieurs Carolos évoquaient à demi-mot une envie particulière de ruiner les rêves européens du Standard. Une envie qui apparaît aussi dans le chef de certains supporters. Mais Mario Kohnen a décidé, un petit peu comme Vincent Euvrard, de voir les choses autrement.

"Je n’aime pas trop chercher des circonstances pour jouer un match à fond. On doit tous les jouer à fond. Il ne faut pas chercher des histoires pour trouver de la motivation, même si un choc wallon reste toujours particulier. Le Standard peut clôturer une saison réussie et il faut admettre que le club a bien travaillé."

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Il ne faut donc pas s’attendre à un plan "anti-Standard" particulier du côté de Charleroi, ce samedi soir. Les Zèbres voudront tout de même afficher la mentalité inhérente à ce genre d’affiches, pour terminer la saison sur une bonne note.