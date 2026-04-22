David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."
Photo: © photonews

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La titularisation de Daan Dierckx au détriment de David Bates était une surprise dans la composition du Standard, ce mardi soir. Pas de rechute à craindre, toutefois, pour le défenseur écossais, qui a simplement été préservé dans une semaine de trois matchs.

Par rapport à la victoire sur la pelouse du Sporting Charleroi trois jours plus tôt, Vincent Euvrard procédait à quatre changements pour la réception de l'Antwerp, ce mardi soir.

Parmi eux, deux étaient forcés : blessés, Marco Ilaimaharitra et Dennis Ayensa n'étaient pas en mesure de tenir leur rang, et ont été remplacés par Ibrahim Karamoko et Timothé Nkada.

Les deux autres étaient des choix de Vincent Euvrard : celui de faire asseoir Rafiki Saïd sur le banc au profit de Bernard Nguene, et celui de relancer Daan Dierckx, qui venait de passer cinq matchs complets sur le banc depuis son retour de blessure, au détriment de David Bates.

David Bates ménagé au Standard, mais pas de rechute à craindre

Un choix qui a surpris, tant l'Écossais semblait revenir à un bon niveau et apportait de l'équilibre à la défense du Standard. Interrogé sur une éventuelle rechute de l'ancien défenseur de Malines, Vincent Euvrard s'est voulu rassurant en conférence de presse.

Lire aussi… 4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?
"C'était un choix pour protéger David qui a été longtemps OUT. On devait se poser la question de savoir si son corps était capable de supporter trois matchs en une semaine, et on a fait le choix proactif de lui permettre de garder de la fraîcheur. On a donc relancé Daan en qui on a confiance, et qui était bien dans le match", a déclaré le T1 des Rouches.

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