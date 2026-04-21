Un bon Nielsen, Nkada invisible et une défense dans le dur : les notes des Rouches, battus contre l'Antwerp

Malgré la réduction du score de Casper Nielsen sur penalty, le Standard a été battu par l'Antwerp à Sclessin, ce mardi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5)

Plusieurs bonnes anticipations en première période. A souvent tenté de trouver Timothé Nkada avec un long ballon direct, mais le Français n'a pas gagné beaucoup de duels. Ne peut rien sur le premier but de Scott au retour des vestiaires, où il est pris à bout portant. Peut, par contre, peut-être se montrer plus ferme sur le 0-2.

Henry Lawrence (5)

Une bonne entente offensive avec Nielsen et Nguene et une présence en attaque supérieure à sa moyenne. Défensivement, pas une rencontre évidente face à Adekami, qui a pu centrer à plusieurs reprises et apporter du danger.

Daan Dierckx (4)



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Dégage presque systématiquement les ballons qui arrivent de l'adversaire, même s'il est seul. Plusieurs interventions peu académiques qui auraient pu coûter un but. Un retour difficile dans le onze de base de l'équipe première après une blessure, un passage au SL16 FC et plusieurs matchs où il est resté sur le banc.

Ibe Hautekiet (5)

Le meilleur des trois défenseurs centraux avant la pause. Celui qui apportait le plus de sérénité, du moins, et qui laissait le moins de possibilités à son adversaire. Ce fut beaucoup moins vrai après la pause. Perd la balle à 60 mètres de son but sur le 0-1.

Josué Homawoo (4)

N'est pas assez rassurant dans ses interventions, ni assez juste dans ses relances. Ne sort parfois pas correctement sur le porteur du ballon, ou n'est pas toujours idéalement placé pour gérer une infiltration de la deuxième ligne ou un duel de la tête. A vécu un match dans le match difficile face à Janssen, d'ailleurs.

Gustav Mortensen (4)

De l'apport offensif en première période avec, notamment, une bonne connexion avec Abid et quelques centres. Aucun d'eux n'a permis au Standard de faire mouche, toutefois. Défensivement, un match beaucoup plus difficile, Christopher Scott ne lui ayant laissé aucun répit. Pas sa meilleure prestation, loin de là.

Ibrahim Karamoko (6)

Est loin de faire tache par rapport à un Marco Ilaimaharitra qui est toujours dépassé. Le Français ne récupère toutefois pas assez de ballons et ne joue pas assez son rôle de pare-chocs devant la défense. Parfois nonchalant dans son placement défensif, mais une envie claire de bien faire et de prêter main-forte offensivement dès que cela est possible.

Casper Nielsen (7)

S'offre la première grosse occasion de la rencontre (8e) en étant au four et au moulin, avec et sans le ballon. Un très gros début de match, avec des courses aux quatre coins du terrain, des ballons gagnés et du jeu vers l'avant. Pas encore à son meilleur niveau physique, le Danois a ensuite baissé de rythme, mais montre des éléments de plus en plus prometteurs. Penalty très bien donné, à contre-pied.

Adnane Abid (6)

Titularisé à gauche plutôt qu'à droite. Une belle activité, du danger créé, des dribbles dans les petits espaces, de la précision dans les passes. Le Verviétois estimait lui-même monter en puissance depuis quelques semaines, il ne se trompe pas. Lui reste à gagner en constance dans un match, à ne pas faiblir et à faire les bons choix dans le dernier tiers adverse, mais sa progression est évidente.

Bernard Nguene (5)

Très vif, intéressant, bon dans les un contre un ainsi que dans les remontées du ballon. Le Camerounais de 19 ans doit encore logiquement travailler le dernier geste et ses choix, mais montre des choses intéressantes. Remplacé à l'heure de jeu par Rafiki Saïd.

Timothé Nkada (3)

Souvent cherché via de longs ballons, le Français n'a gagné que peu de duels face à la défense centrale de l'Antwerp. Trop timide, mais pas vraiment utilisé dans les meilleures conditions. Son jeu en combinaison dans les petits espaces doit progresser.

Rafiki Saïd (5)

Monté au jeu pour la dernière demi-heure, le Comorien a tenté de créer des décalages et de faire la différence dans le style qu'on lui connaît. Le 0-2, juste après son entrée en jeu, a toutefois coupé les jambes de tout le monde. A encore essayé à 1-2, en vain.

Non notés : Tobias Mohr, René Mitongo, Steeven Assengue.