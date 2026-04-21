Défaite "très évitable" du Standard, analysée par Vincent Euvrard : "Ce n'est pas qu'on est nulle part"

C'est logiquement de la déception qui régnait dans le chef de Vincent Euvrard après la défaite du Standard face à l'Antwerp, ce mardi soir. Voici l'analyse livrée par le T1 des Rouches en conférence de presse.

Trois jours après le sourire qu’il affichait dans la salle de presse du Mambourg, Vincent Euvrard avait cette fois la mine basse, ce mardi, après la défaite du Standard face à l’Antwerp (1-2). Le T1 des Rouches a livré son analyse de la rencontre.

"C’est une défaite très frustrante, d’autant qu’elle est très évitable. Dès l’entame, on a montré une bonne énergie et une bonne qualité de jeu. On fait une magnifique action après six ou sept minutes sur laquelle on doit ouvrir le score (la frappe de Nielsen repoussée par Nozawa, ndlr). C’est l’un de nos grands problèmes pour le moment. On sait revenir dans les matchs, mais on est toujours menés et on ne profite pas assez de nos moments forts."

Le Standard a manqué d'efficacité dans les deux rectangles

"Le dernier quart d’heure de la première mi-temps était moins bon, ce qui était logique après trente premières minutes avec beaucoup d’énergie donnée. On débute la seconde période avec l’intention de mettre une pression haute, on le fait sur une rentrée en touche, mais à deux reprises on perd le ballon en réalisant une erreur technique. Sur le premier but, on manque de qualité au ballon et on ne défend pas bien la transition, tandis que sur le deuxième, le joueur de l’Antwerp est enfermé à 2 contre 1 sur le côté et on le laisse sortir et renverser le jeu.

On a ensuite mis beaucoup d’énergie pour revenir dans le match, en passant notamment dans un système à quatre défenseurs. On est entrés énormément de fois dans le dernier tiers du terrain, que ce soit avant ou après le penalty. Après le penalty, on a quelques fois forcé, on a manqué de lucidité et on n’a pas fait la bonne dernière passe pour trouver la solution. Dans l’ensemble, on n’a pas été assez efficaces d’un côté et on a encaissé trop facilement de l’autre côté."

Chaque but encaissé en contre-attaque commence par un mauvais choix avec le ballon"

Un résumé limpide de Vincent Euvrard, et un constat : alors que ce n’était pas le cas en début de saison, le Standard semble désormais particulièrement friable en transition défensive. Le T1 des Rouches explique difficilement ce phénomène.



Lire aussi… Un bon Nielsen, Nkada invisible et une défense dans le dur : les notes des Rouches, battus contre l'Antwerp›

"Chaque but encaissé en contre-attaque commence par un mauvais choix avec le ballon. On prend trop souvent la mauvaise décision ou on fait preuve d’un manque de qualité au ballon. Parfois, on sort aussi dans le vide, comme sur le premier but. Les contre-attaques sont aussi une force de l’Antwerp, mais on devait bien mieux les gérer."

Sept défaites à Sclessin, aucune victoire à la maison depuis le 1er février

Quoi qu’il en soit, il s’agit de la septième défaite à domicile du Standard, qui n’a plus gagné à la maison depuis le 1er février et ce match contre le Sporting d’Anderlecht. Un beaucoup trop grand nombre de défaites à la maison, et une beaucoup trop grande série de matchs sans victoire pour une équipe qui ambitionne encore de se qualifier pour la Conference League.

"C’est beaucoup trop. Ce n’est pas que l’on est nulle part et qu’on n’a pas l’opportunité de gagner les matchs, mais il y a chaque fois un petit quelque chose qui gâche la fête. On a beaucoup trop peu de qualité, et beaucoup trop peu de points à domicile."

Le fait que Genk ne gagne pas peut représenter une frustration, mais aussi une bonne chose"

Et pour ajouter un brin supplémentaire de frustration, le Racing Genk a été accroché par le Sporting Charleroi. Le Standard aurait donc pu revenir à la hauteur des Limbourgeois avant leur déplacement du week-end à la Cegeka Arena.

"Le fait que Genk ne gagne pas ? Cela peut être frustrant, comme pour nous. Il n’y a que trois points d’écart, mais à Genk, on aura besoin de beaucoup plus de qualité, de maturité et de meilleurs choix pour remporter une victoire qui sera nécessaire pour revenir à leur hauteur au classement. Aujourd’hui, on peut être frustrés de ne pas faire la bonne opération, mais aussi satisfaits de se dire qu’on est toujours en course malgré notre défaite", a conclu Vincent Euvrard.