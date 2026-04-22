Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

Christopher Scott était dans tous les coups lors de Standard - Antwerp. Il a inscrit un doublé mais aussi provoqué un penalty polémique.

Egalement buteur contre Genk, Christopher Scott a déjà inscrit plus de buts lors des Playoffs que sur l'ensemble de la phase classique. Hier, il a décidé du match contre le Standard avec son doublé sur la pelouse de Sclessin.

"Mes buts ont été précieux pour l'équipe ; on en avait vraiment besoin. Il faut qu'on garde cette énergie pour le prochain match", nous explique-t-il. "Ma connexion avec Anthony Valencia a très bien marché".

Un penalty discuté

L'ancien international espoir allemand a toutefois aussi été impliqué sur le penalty contesté en faveur des Rouches. La phase n'a finalement pas eu d'influence sur l'issue de la rencontre mais a été très commenté.

“Ce penalty ? C'était du 50-50. J'ai touché le ballon avec mon bras d'appui. Je ne pouvais rien faire d'autre, j'ai à peine vu où allait le ballon pendant mon tacle glissé. Certains arbitres sifflent penalty dans ce cas, d'autres non. La décision ne nous a pas été favorable ici”, conclut-il.

Son contact avec le ballon a été jugé comme une faute flagrante, qui avait échappé à l'arbitre. Un verdict sévère pour un joueur qui chercher à garder l'équilibre ? Ou une position non naturelle du corps ? Le VAR a en tout cas rendu son verdict.



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