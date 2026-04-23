Une opportunité pour l'Antwerp, un problème pour le Standard : pourquoi le dossier Teuma est si tangent

Ce n'est pas un hasard si l'Antwerp s'intéresse à Teddy Teuma. Dans le pur style du Bosuil : de l'expérience, de la personnalité et un joueur qui sait lire le jeu. Ce profil fait trop souvent défaut aujourd'hui dans l'entrejeu anversois.

Teuma n'est pas qu'un joueur de statistiques, c'est aussi un leader. Son pied gauche est une arme, sa vision du jeu une vraie plus-value. C'est précisément ce qui le rend intéressant pour une équipe qui veut redevenir plus dominante dans la possession.

Du côté du Standard, on le sait très bien. Le problème, c'est qu'on l'a à peine vu. Cinq matches, voilà tout. Les blessures ont, jusqu'ici, limité son impact à quelques éclairs. Et pourtant, Marc Wilmots veut le conserver. Pas seulement pour ce qu'il peut apporter sur le terrain, mais surtout pour ce qu'il représente dans le vestiaire.

Mais le football, c'est aussi une question d'économie. Et c'est là que ça coince. Le CEO Giacomo Angelini regarde les chiffres et voit un joueur de 32 ans avec un passé médical chargé. Dès lors, chaque euro devient un dilemme.

Un contrat de deux ans pourrait convaincre Teuma

L'Antwerp l'a bien senti. The Great Old s'est déjà renseigné et sait qu'un doute existe. Dans ce genre de dossier, il ne faut pas toujours être le plus rapide, mais le plus convaincant. Un contrat de deux ans peut faire la différence. Stabilité, confiance et rôle clairement défini : autant d'arguments qui, à Liège, paraissent aujourd'hui moins évidents.

Pour le Standard, le risque est celui d'un scénario classique. Hésiter, compter, peser le pour et le contre... et, au final, voir la qualité s'en aller. Surtout dans un effectif où la créativité est déjà rare.





Car soyons honnêtes : sans Teuma, il restera à Sclessin un milieu de terrain qui travaille beaucoup, mais qui crée peu. Et dans le football moderne, c'est un problème structurel qu'on ne règle pas d'un simple claquement de doigts.