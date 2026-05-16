Suis Charleroi - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
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Date: 16/05/2026 16:00
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 8
Stade: Stade du Pays de Charleroi
On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo
On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo
Photo: © photonews

Charleroi accueille Westerlo cette après-midi. Une occasion de mettre la pression sur le Standard et Genk, qui s'affronteront juste après.

Le match aller de ces Playoffs entre Zèbres et Campinois s'était soldé sur une défaite 2-0 de Charleroi, marquée par l'étrange exclusion d'Etienne Camara. Une défaite qui avait fini par coûter sa tête à Hans Cornelis.

Charleroi veut finir la saison en beauté

Six semaines plus tard, le 13/18 réussi par le Sporting sous les ordres de Mario Kohnen a remis l'équipe en embuscade des équipes de tête. Charleroi est ainsi à égalité avec son adversaire du jour. Le gagnant (si gagnant il y a) résorbera ainsi provisoirement les trois points de retard sur Genk et le Standard, qui s'affrontent à Sclessin sur le coup de 18h15.

C'est donc un match plus important qu'il n'y paraissait au début des Playoffs qui s'annonce. Un match pour lequel Kohnen peut compter sur la quasi totalité de son effectif : seul Massamba Sow manque à l'appel. De quoi nous valoir le même onze que contre l'Antwerp. Ce n'est pas impossible.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Camara - Van Den Kerkhof, Guiagon, Bernier Scheidler 


Westerlo : Jungdal - Kimura, Mbamba, Bayram - Reynolds, Piedfort, Haspolat, Sayyadmanesh - Sakamoto, Ferri, Alcocer

Prono Charleroi - Westerlo

Charleroi gagne
Partage
Westerlo gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage Westerlo Westerlo gagne
67.51% 22.36% 10.13%
Les plus populaires
2-1
(101x)		 1-1
(39x)		 2-0
(21x)

Comparatif Charleroi - Westerlo

Classement

3
4

Points

30
30

Gagner

4
3

Perdre

2
3

Buts inscrits

9
12

Buts reçus

6
13

Cartes jaunes

14
13

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

19
8
17
05/04 18:30 Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi
22/02 19:15 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
08/11 18:15 Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
09/05 20:45 Charleroi Charleroi 4-3 Westerlo Westerlo
11/04 20:45 Westerlo Westerlo 2-2 Charleroi Charleroi
22/02 18:15 Westerlo Westerlo 1-3 Charleroi Charleroi
09/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:45 Westerlo Westerlo 0-1 Charleroi Charleroi
25/11 18:15 Charleroi Charleroi 3-2 Westerlo Westerlo
01/04 18:15 Westerlo Westerlo 2-3 Charleroi Charleroi
17/09 20:45 Charleroi Charleroi 2-3 Westerlo Westerlo
03/02 16:30 Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
15/05 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 Charleroi Charleroi
14/04 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
11/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Westerlo Westerlo
22/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
19/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
22/08 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Westerlo Westerlo
29/11 18:00 Westerlo Westerlo 2-3 Charleroi Charleroi
02/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-3 Westerlo Westerlo
20/03 18:00 Westerlo Westerlo 2-2 Charleroi Charleroi
13/11 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
22/02 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
20/02 20:00 Westerlo Westerlo 4-0 Charleroi Charleroi
24/10 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Westerlo Westerlo
23/10 19:30 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
18/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Westerlo Westerlo
16/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 Charleroi Charleroi
26/01 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Westerlo Westerlo
10/08 20:30 Westerlo Westerlo 1-0 Charleroi Charleroi
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 Charleroi Charleroi
05/11 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Westerlo Westerlo
03/04 19:30 Charleroi Charleroi 0-3 Westerlo Westerlo
02/04 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Charleroi Charleroi
29/10 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Westerlo Westerlo
28/10 19:30 Westerlo Westerlo 1-2 Charleroi Charleroi
29/01 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
21/08 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
20/08 19:30 Westerlo Westerlo 2-3 Charleroi Charleroi
20/03 15:00 Charleroi Charleroi 3-1 Westerlo Westerlo
26/10 15:00 Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
25/05 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Charleroi Charleroi
21/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 Westerlo Westerlo
30/11 00:00 Charleroi Charleroi 0-3 Westerlo Westerlo
On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

10:30

Charleroi accueille Westerlo cette après-midi. Une occasion de mettre la pression sur le Standard et Genk, qui s'affronteront juste après.

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16:00 Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 KRC Genk KRC Genk
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