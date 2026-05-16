On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

Charleroi accueille Westerlo cette après-midi. Une occasion de mettre la pression sur le Standard et Genk, qui s'affronteront juste après.

Le match aller de ces Playoffs entre Zèbres et Campinois s'était soldé sur une défaite 2-0 de Charleroi, marquée par l'étrange exclusion d'Etienne Camara. Une défaite qui avait fini par coûter sa tête à Hans Cornelis.

Charleroi veut finir la saison en beauté

Six semaines plus tard, le 13/18 réussi par le Sporting sous les ordres de Mario Kohnen a remis l'équipe en embuscade des équipes de tête. Charleroi est ainsi à égalité avec son adversaire du jour. Le gagnant (si gagnant il y a) résorbera ainsi provisoirement les trois points de retard sur Genk et le Standard, qui s'affrontent à Sclessin sur le coup de 18h15.

C'est donc un match plus important qu'il n'y paraissait au début des Playoffs qui s'annonce. Un match pour lequel Kohnen peut compter sur la quasi totalité de son effectif : seul Massamba Sow manque à l'appel. De quoi nous valoir le même onze que contre l'Antwerp. Ce n'est pas impossible.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Camara - Van Den Kerkhof, Guiagon, Bernier Scheidler



Westerlo : Jungdal - Kimura, Mbamba, Bayram - Reynolds, Piedfort, Haspolat, Sayyadmanesh - Sakamoto, Ferri, Alcocer