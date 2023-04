Felice Time et match complètement dingue: Charleroi entre dans le top 8

Une victoire acquise à la 93e minute: le Sporting de Charleroi a éteint Westerlo et intègre provisoirement le top 8. En attendant le résultat d'Anderlecht, qui se déplace à Eupen dimanche.

Entre des Campinois toujours proches du top 4 et des Zèbres à la chasse du top 8, on pouvait s'attendre à un match animé, on n'a pas été déçu. Car le match a été lancé par les Campinois dès la huitième minute de jeu.

Idéalement servi par Lukas Van Eenoo, Mathias Fixelles n'a laissé aucune chance à Hervé Koffi et il a mis Westerlo sur la bonne voie.

Deux minutes pour inverser la tendance

Mais Charleroi a réagi et Westerlo en a payé le prix. Inoffensifs, ou presque pendant une demi-heure, les Carolos ont renversé la rencontre en un peu plus d'une minute.

Grâce à Vakoun Bayo, d'abord qui, à la réception d'un contre parfaitement orchestré a égalisé. Et grâce à Daan Heymans ensuite, qui a permis au Sporting de prendre l'avantage dans la foulée, d'une reprise du plat du pied que Sinan Bolat n'a pu que dévier.

𝗛𝗮𝗹𝗳 𝗧𝗶𝗺𝗲 I 𝟭 - 𝟮



Très belle réaction des Zèbres, qui sont devant à la pause ! ON LACHE RIEN !! 👊#RCSC #WESCHA #JPL #AllezLesZèbres pic.twitter.com/cyom9WVLIp — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) April 1, 2023

Les Zèbres sous pression après le repos

Charleroi est donc rentré aux vestiaires avec l'avantage, mais Westerlo a poussé dès le coup d'envoi de la seconde période. Il a d'ailleurs fallu deux arrêts de Koffi pour empêcher Yusuke, d'abord, Van Den Keybus, ensuite, d'égaliser.

Quelques instants plus tard, Westerlo a cru obtenir un penalty, après un contact entre Ilaimaharitra et Yusuke, mais, après avoir revu les images, Monsieur Lambrechts a changé sa décision.

Le tournant du match? Les Campinois n'ont plus été très dangereux ensuite. Jusque dans les dernières minutes, au cours desquelles Hervé Koffi a encore dû se montrer attentif sur une frappe à distance de Van Den Keybus. Mais les Zèbres n'étaient pas encore rassurés et c'est sur un penalty transformé par Dierckx.

Mais Charleroi n'avait pas encore dit son dernier mot. D'une splendide frappe, Youssouph Badji a planté le but de la victoire à la... 93e minute de jeu. Suffisant pour offrir une place dans le top 8 à Charleroi, qui passe provisoirement devant Anderlecht.