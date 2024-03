Un tir cadré, un but, trois points et une tonne de pression en moins

Le Sporting de Charleroi a fait le travail ce vendredi, mais que ce fut compliqué à Westerlo. Les Zèbres peuvent remercier Koffi... et l'efficacité offensive.

Toujours en position de relégable, le Sporting de Charleroi serre les fesses chaque semaine. En effet, la victoire est toujours obligatoire et pire que tout, les Zèbres ne sont pas toujours maîtres de leur sort. Ce vendredi en Campine, il fallait une victoire sur la pelouse de Westerlo.

Et les hommes de Felice Mazzù prennent le match par le bon bout, mais les occasions n'arrivent pas vraiment. Pourtant, le poteau tremble sur une reprise d'Andreou, avec un Mbenza à l'assist... marqué pas de chance pour Charleroi.

Dans la suite de cette première période, il n'y en a que pour les Campinois. Un but annulé, de la pression, et un Koffi qui doit sortir plusieurs arrêts de grande classe pour sauver les meubles. Mais en seconde période, et même si Westerlo presse et joue très haut, ce sont les Zèbres qui respirent. Un contre éclair de Petris offre un centre millimétré pour Guiagon qui fusille le gardien (65', 0-1).

Westerlo se doit de réagir, alors que les hommes de Mazzù doivent tenir. Westerlo pousse, oui, mais Koffi est encore et toujours là pour sauver son équipe. Il s'interpose face à Madsen, Reynolds et est présent sur les centres. Et quand le gardien carolo n'est pas là, il est sauvé par sa barre.

Charleroi s'impose donc enfin et sort de la zone rouge, du moins avant les matches de ce week-end. Quoi qu'il en soit, avant de recevoir le Cercle puis de jouer La Gantoise, ce sont trois points qui font énormément de bien au classement et au moral.