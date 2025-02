Une mi-temps aura suffi : Charleroi s'éloigne de la zone rouge et dépasse le Standard

Charleroi s'est imposé 1-3 à Westerlo. Les Zèbres font la bonne opération du weekend.

Après la défaite contre Anderlecht du weekend dernier, c'était bien un match pour éviter de sentir à nouveau le souffle des équipes de Playdowns qui était au menu de Charleroi du côté de Westerlo. Trois points plus bas, les Campinois étaient en effet la première équipe hors de cette zone rouge, à égalité avec le Cercle de Bruges.

Par rapport à ce match contre les Mauves, on note le retour plus rapide que prévu de Yacine Titraoui dans l'entrejeu, signifiant celui d'Etienne Camara sur le banc. Mais la grosse information d'avant-match était surtout la titularisation de Martin Delavallée entre les perches, pour laisser Mohamed Koné retrouver ses esprits après ses prestations hésitantes des dernières semaines.

Une première mi-temps fantôme

Delavallée n'a été que peu sollicité dans le premier acte. L'un de ses premiers contacts avec le ballon a été pour rechercher le cuir dans ses filets. Après une première demi-heure de possession stérile des Zèbres, Westerlo a fait mouche sur sa seule tentative de la mi-temps, un corner stupidement concédé par Mardochée Nzita et repris en force par Luka Vuskovic, qui est en déjà à sept buts cette saison (31e, 0-1).

Les constats déjà maintes fois établis cette saison étaient à nouveau d'usage pour Charleroi, à l'initiative balle au pied mais trop imprécis pour mettre les Campinois sous pression. Le manque de présence dans le rectangle a débouché sur l'absence de tir cadré lors du premier acte.

Recadrés par Rik De Mil, les Zèbres sont revenus avec des intentions plus concrètes, que ce soit en matière de solidité dans les duels ou de présence devant. Après une première occasion de Titraoui sur corner sauvée par Van den Keybus sur la ligne, cela a fini par payer à l'heure de jeu. Lancé par Adem Zorgane, Parfait Guiagon centrait pour Nikola Stulic pour l'égalisation au petit rectangle (56e, 1-1).

Charleroi était enfin lancé dans sa rencontre. Cinq minutes plus tard, les visiteurs renversaient complètement la situation avec à nouveau Guiagon aux manettes pour lancer Nzita sur la gauche, et toujours Stulic au bon endroit pour reprendre le centre au petit rectangle (61e, 1-2).

Aux commandes en deux coups de boutoir, les visiteurs ont eu le bon goût de ne pas reculer. Malgré la montée d'Islam Slimani pour les locaux, on était plus proche du but du break que de l'égalisation des hommes de Timmy Simons. Le 1-3 est finalement tombé dans le temps additionnel sur un bon mouvement côté droit repris en plein course par Daan Heymans dans le rectangle.

Seconde mi-temps très aboutie des Zèbres, avec Guiagon, Zorgane et Titraoui à nouveau dans les premiers rôles pour dicter le jeu. Le Sporting prend six points d'avance sur la zone de relégation et dépasse même le Standard à la septième place en attendant le match des Liégeois au Club de Bruges demain après-midi.