Bruges a regardé le PSG dans les yeux

Le Club de Bruges a livré un match digne de la Ligue des Champions ce mercredi pour prendre un très bon point contre un PSG à deux visages.

Il y a des duels qui vous font sentir que vous êtes bien en Ligue des Champions et sans vouloir faire injures aux équipes que nous n’allons pas citer, lorsque vous affrontez le PSG et ses stars, Manchester City, le Real Madrid ou Chelsea, vous sentez que vous êtes dans le gratin européen.

Philippe Clement le disait en conférence de presse : "Ce sera le match le plus facile car nous n’avons rien à perdre, tout à gagner". Il allie l’acte à la parole car ceux qui pensaient qu’il allait aligner une défense à 5 se sont trompés. Le 4-3-3 est de sortie face au trio Messi – Neymar – Mbappé qui est aligné pour la toute première fois.

Dès les première secondes, le ton est donné. Les Français sont dominateurs, conservent le ballon avant les petites accélérations qui font mal. C’est comme cela que vient le premier but des champions de France. Mbappé, de la gauche, dépose Mata et centre en retrait pour Herrera qui ne manque pas d’ouvrir le score (15’, 0-1). Sans Simon Mignolet, qui sort une grosse parade quelques minutes plus tard devant Mbappé, le score serait déjà scellé.

Au lieu de cela, les Brugeois croient en eux, et se battent sur chaque ballon, dans chaque duel et cela paie. Après quelques ballons tournant autour du grand rectangle de Navas, Sobol s’échappe sur la gauche et centre en retrait pour Vanaken absolument seul pour égaliser (1-0).

De manière globale, les hommes de Clement ont de la place lors des pertes de balle parisiennes, qui ne se regroupent pas toujours bien en reconversion défensive. Et Messi dans tout ça ? Il demande les ballons, s’intègre, et fait du Messi… cependant, l’équerre repousse sa frappe enroulée, comme Navas repousse un coup franc de Vanaken. Bruges regarde le PSG dans les yeux.

La deuxième période reprend avec un petit évènement : la sortie sur blessure de Mbappé, qui était resté au sol en première période à la suite d’un duel avec Nsoki. Les joueurs de Clement continuent leur pressing, sans s’en soucier. Ils sentent qu’il y a la place pour faire quelque chose ce mercredi soir, et le Jan Breydel aussi.

On sent d'ailleurs que le PSG a de plus en plus de mal non seulement à contenir le ballon, mais surtout à ressortir, et surtout à se montrer ddangereux. Les possibilités, elles sont pour les Brugeois qui viennent mettre le ballon dans le rectangle dès que possible.

Le dernier quart d'heure est cependant compliqué pour les champions de Belgique en titre. Les joueurs de Pochettino tentent de l'emporter et sont dangereux, mais Mignolet repousse l'envoi de Messi avant de regarder une volée de ce dernier s'envoler dans le ciel brugeois. Physiquement, les Parisiens prennent le dessus mais les occasions sont rares.

Au final, le Club prend un point plus que mérité contre l'un des favoris de la compétition et on peut l'affirmer clairement: ce Bruges-là ne doit avoir peur de personne.