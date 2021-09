Charles De Ketelaere au lendemain de l'exploit: "Content de mon match, mais ça vaut pour toute l'équipe"

Il a été l'un des Brugeois très en vue mercredi soir, mais Charles De Ketelaere refuse de tirer la couverture à lui, même s'il est, évidemment, satisfait de sa prestation contre le PSG.

Charles De Ketelaere avait découvert la Ligue des Champions contre le PSG en 2019, deux ans plus tard, le jeune Diable Rouge a livré un véritable récital contre les mêmes Parisiens.

Et il en est conscient. "Je suis content de ce que j'ai montré sur la pelouse, je pense qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour avancer. Mais ça ne vaut pas seulement pour moi, ça vaut pour toute l'équipe", insiste-t-il dans une interview accordée à Sporza au lendemain de l'excellente prestation du Club contre le PSG.

"Match par match"

Et Charles De Ketelaere se réjouit de débuter cette campagne européenne avec un bon partage, même s'il refuse de se projeter plus loin. "Beaucoup prédisaient qu'on terminerait cette phase de poules sans le moindre point, on en a déjà un, c'est déjà une bonne chose. Mais je ne veux pas voir trop loin, on va y aller match par match."

Prochaine étape, dans deux semaines à Leipzig pour les Blauw en Zwart. Mais avant de repenser à la Ligue des Champions, Charles De Ketelaere et ses équipiers défieront Charleroi et OHL en championnat.