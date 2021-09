Presnel Kimpembe : "On est tombé face à une belle équipe de Bruges"

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par le Club de Bruges (1-1).

Le Paris Saint-Germain a déçu lors de cette première journée de la Ligue des champions, la faute à une belle équipe brugeoise. Toutefois, le vice-champion de France repart de Belgique avec un point.

"Pour commencer, c’est la Ligue des Champions, c’est le haut niveau. On est tombé face à une belle équipe de Bruges, faut savoir le reconnaitre même si on n’a pas joué notre meilleur foot. Ça été un match compliqué. On a quand même pris un point. Le plus important ça reste qu’on n’a pas perdu. Il faut savoir respecter ces équipes-là. Sur le papier, on a l’équipe qu’il faut, mais il faut le démontrer sur le terrain. Cette équipe n’a pas démérité. On va pouvoir bien préparer les matchs suivants", a déclaré le défenseur central au micro de Canal+.