Mauricio Pochettino : "Nous leur avons donné la possibilité d'y croire"

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par le Club de Bruges au Jan Breydelstadion (1-1) lors de la première journée de la Ligue des champions.

Tout le monde voyait le Paris Saint-Germain s'imposer à Bruges, mais le Club a livré une solide prestation face à l'ogre parisien. Le vice-champion de France avait pourtant ouvert le score via Herrera, mais Vanaken égalisera par la suite. Lionel Messi touchera la barre transversale par la suite, mais le score ne bougera plus malgré des Blauw en Zwart plus que remuants et poussés par un douzième homme en feu.

"Je ne pense que Bruges ait dominé le PSG même s'il y a des facettes où ils ont été meilleurs. Je n'ai pas été surpris par notre adversaire qui compte beaucoup de joueurs qui m'ont plu et qui ont un beau potentiel. Nous avons bien commencé puis nous leur avons donné la possibilté d'y croire après leur égalisation. Nous devons nous améliorer après la prestation de ce soir. Le groupe est déçu du résultat, mais nous devons encore travailler les automatismes et nous améliorer. Nous pouvons faire beaucoup mieux", a lâché Mauricio Pochettino à l'issue de la rencontre.

Le technicien argentin a ensuite évoqué les changements effectués à la pause. "Paredes avait reçu un carton jaune et je ne voulais pas prendre le moindre risque et Wijnaldum avait un petit problème à le cheville depuis son retour de sélection. Danilo et Draxler ont apporté un plus en entrant au jeu", a expliqué le T1 du PSG avant d'évoquer le match de Lionel Messi. "Je suis content de son intégration et de sa performance", a conclu Pochettino.