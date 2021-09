Il n'y avait plus un siège vide au Jan Breydel, et tous les supporters ont donné de la voix. Même les 1500 parisiens.

On avait oublié ce que pouvait donner un stade plein, depuis ce mercredi et le match de Bruges en Ligue des Champions. Avant le match, l'ambiance est montée d'un cran, jusqu'à la montée des joueurs. On connait l'ambiance du Jan Breydel, on a passé un cap.

De la première à la dernière minute, le stade y a cru, a poussé, a crié, contesté les décisions de l'arbitre, a fêté les gestes défensifs comme un but. Le 12ème homme de Bruges a aussi été utile dans les dernières minutes quand les joueurs locaux étaient à bout de force. Le tout dans une ambiance positive, sans dérapage.

On peut aussi souligner la "prestation" des supporters parisiens. Ils étaient 1500 dans le stade, ils ont chanté de la première seconde jusqu'à la dernière. Eux qui traînent parfois une mauvaise réputation, il est clair qu'il ont été à la hauteur dans le positivisme.

Des ambiances comme celle de ce mercredi, on en redemande. Si en plus sur la pelouse nos clubs belges peuvent prendre des points, que demander de plus?