Philippe Clement ne pouvait qu'être fier de ses joueurs après le nul obtenu contre le PSG.

Philippe Clement l'attendait, ce gros résultat à domicile contre un grand d'Europe. Ce mercredi, il l'a obtenu. "Je suis content, et fier de mes joueurs", a déclaré le coach du Club en conférence de presse. "Mes joueurs ont joué un grand match mentalement, physiquement et tactiquement. Ils ont aussi joué avec des c*******. Ce n'était pas simple pourtant au début, puisque le PSG a joué haut et a ouvert le score. Mais notre réaction a été bonne. C'est un match historique pour Bruges".

Bruges a aussi prouvé qu'il ne serait pas un oiseau pour le chat dans ce match. "Nous avons prouvé que physiquement nous étions forts, que nous allons toujours jouer pour les trois points, comme au Zénith la saison dernière, et que notre motivation sera présente jusqu'au bout. On sait que ce sera difficile mais c'est notre phulosophie: jouer pour gagner. Aujourd'hui, une victoire aurait été parfaite, alors ce point fait que notre soirée est presque parfaite".