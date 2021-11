Les erreurs défensives ont brisé le rêve brugeois

Bruges a longtemps cru qu'il pouvait revenir de City avec un petit point, mais les erreurs défensives ont plombé l'ambiance et le résultat.

Lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, le Club de Bruges avait pris une rouste à domicile contre Manchester City. Pour le retour ce mercredi, Clement a retenu la leçon et a changé son fusil d'épaule: il aligne une défense à 5 avec seulement deux joueurs offensifs que sont Lang et De Ketelaere.

En face, si De Bruyne ne joue pas, le jeu des hommes de Guardiola reste le même: une grosse possession de balle, le but étant de faire courir l'adversaire et de trouver des petits espaces. Il ne faut que quelques minutes à Cancelo pour trouver le poteau, et que quelques secondes de plus pour que son centré loupé n'arrive dans les pieds de Foden qui marque dans le but vide (14', 1-0). On se dit que le champion de Belgique en titre va alors passer une nouvelle soirée compliquée... mais dans la foulée Ederson sort une frappe de Vanaken mais ne peut rien lorsque Stones dévie un centre de De Ketelaere dans ses propres filets (17', 1-1). La rencontre est lancée.

Il y a surtout du doute dans la tête des locaux, puisque cette égalisation donne un boost aux Brugeois. De Ketelaere, par deux fois, donne du travail à Ederson alors que Mignolet n'a pas grand chose à se mettre sous la dent jusqu'à la pause. Après les 15 minutes de repos et de replacements tactiques, les Citizens ont une nouvelle fois le ballon. Pourtant, la première grosse occasion est pour De Ketelaere qui est lancé en profondeur et qui rate le cadre. Dommage, car dans la foulée Nsoki est aux abonnés absents et laisse Mahrez seul sur un centre de Cancelo (54', 2-1).

Cela devient compliqué pour Bruges, car Manchester City se met à gérer la rencontre. Dans leur position, ils n'ont pas intérêt à en ajouter, puis ce samedi il y a un derby de la ville qui se profile à l'horizon. Puis la défense de Bruges craque complètement et permet à City de tuer la rencontre à l'aube du dernier quart d'heure. C'est Sterling qui est à la bonne place sur un centre de Gundogan pour planter ce troisième but, bien aidé par la défense des Gazelles, une nouvelle fois hors position (3-1). Dans les arrêts de jeu, Gabriel Jesus est à la bonne place pour placer un plat du pied pour le score final (4-1).

Bruges s'incline donc à Manchester City, et s'il y a eu du mieux par rapport au match aller, il est clair que qu'il y a encore un monde d'écart entre les deux clubs. La bonne nouvelle de la soirée, c'est le nul de Leipzig contre le PSG. Du coup, lors de la prochaine rencontre et la venue de Leipzig, un nul sera suffisant pour les Brugeois pour assurer de passer l'hiver européen.