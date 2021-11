Guardiola heureux : "Nous voulions un 6/6 contre Bruges"

Le coach de Manchester City était satisfait après la victoire de ses troupes face au Club de Bruges.

Le discours de Pep Guardiola était clair : le match contre Bruges était "le plus important" par rapport au derby mancunien face à United ce week-end. "Et maintenant, Manchester United est le match le plus important de tous", ajoute-t-il. Un bel exercice de rhétorique. Toujours est-il que Manchester City a pris au sérieux le match face aux Blauw & Zwart.

"Cette victoire est amplement méritée. La deuxième période était très bonne. Ils défendaient très bas et attaquaient via les ailes, ce n'était pas facile, mais c'était un bon match et une belle victoire", estime Guardiola dans des propos relayés par Sky Sports. "C'était important de prendre les six points face à Bruges après notre défaite à Paris. Il nous fait un point de plus pour nous qualifier, trois pour finir premiers, et nous allons essayer de le faire".