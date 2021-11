Bruges doit se concentrer sur la troisième place: "On sait ce qu'il nous reste à faire"

Mats Rits le sait: la troisième place se jouera le 24 novembre prochain.

Vu les résultats du soir, et le nul obtenu à la dernière seconde par Leipzig contre un PSG assez pâle et fade dans le jeu, le Club de Bruges a toujours les cartes en main pour conserver sa troisième place et donc pour se qualifier pour l'Europa League au printemps prochain.

En effet, un nul sera suffisant pour l'officialiser, vu les 4 points des Brugeois et le seul petit point des Allemands. Et même si Leipzig bat City lors du dernier match et revient à hauteur des hommes de Clement, c'est la différence de buts directe entre les deux qui compte et Bruges sera donc qualifié.

"On sait ce qu'on devra faire", a déclaré Mats Rits après la rencontre. "On doit jouer contre Leipzig pour assurer la troisième place. Il faut être honnête et dire qu'au moment du tirage au sort, on savait que ce serait le plus haut à obtenir pour nous."

Rendez-vous le 24 novembre pour ce duel décisif.