🎥 Quand Kyle Walker ne comprend rien à la question : "Bernard Mendy ? Qui ?"

Moment de solitude en conférence de presse pour un journaliste qui avait visiblement mélangé ses fiches au moment d'interroger Kyle Walker.

Le journaliste interroge en effet le latéral droit de Manchester City sur la concurrence d'un certain "Bernard Mendy". "Est-ce qu'il vous pousse au niveau de la concurrence pour ce poste d'arrière droit ? J'ai entendu dire qu'il était un caractère fort dans le vestiaire également", demande l'intervieweur. Problème : Bernard Mendy a 40 ans et était un arrière droit évoluant au PSG, et le Mendy de Manchester City est actuellement ... derrière les barreaux, en plus de s'appeler Benjamin et d'être arrière gauche.

Visiblement, Walker ne sait pas trop à qui fait référence le journaliste. "Est-ce qu'il joue au PSG ?", demande-t-il à l'attaché de presse, qui demande à l'interlocuteur de répéter sa question. Naturellement, le "cas" Benjamin Mendy est tabou à City et ni le joueur, ni l'attaché de presse ne s'aventurent sur le sujet. "Je crois qu'il y a confusion, on en restera là", conclut l'employé de ManCity, mettant un terme à la conférence de presse et à ce moment ... gênant.