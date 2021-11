Clément trouve le score "sévère" : "Maintenant, il faudra une troisième surprise pour se qualifier"

Bruges a finalement pris quatre buts à Manchester, malgré une belle résistance. Philippe Clément a beau trouver le score sévère, il reconnait la supériorité adverse et veut désormais réussir une troisième "surprise" dans ce groupe pour conserver la troisième place.

Le Club de Bruges avait égalisé rapidement après avoir encaissé le premier but et rejoignait les vestiaires sur le score de 1-1, mais s'est ensuite écroulé en seconde période, encaissant trois autres buts. "C'est un score un peu sévère. Manchester City méritait bien sûr la victoire, mais nous avons fait un bon match, nous les avons plus fait douter qu'au match aller", estime Philippe Clément en conférence de presse. "Le tournant est le 1-2 que marque presque Charles De Ketelaere. Nous encaissons le 2-1 juste après".

"Des erreurs ont été commises lors des buts, mais nous étions globalement bien meilleurs qu'à l'aller. Nous progressons, et c'est gratifiant", se réjouit le T1 brugeois. "Nous nous sommes créés des occasions en déplacement chez un très grand club, nous avons bien joué entre les lignes".

Créer "la surprise" contre le RB Leipzig

Le Club reste troisième de son groupe malgré cette défaite et le match nul arraché par Leipzig face au PSG. Un point face aux Allemands et la troisième place sera assurée. "J'ai toujours dit qu'il faudrait réaliser trois surprises pour passer l'hiver. La première était le point contre Manchester City, la seconde la victoire à Leipzig. Désormais, il nous en faut une troisième, un point contre Leipzig", déclare Clément. "Oui, ce serait une surprise, car Leipzig est une bonne équipe. Mais nous avons l'avantage de jouer devant notre public".