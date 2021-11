Nsoki fait son mea culpa: "Des erreurs qui se paient cash"

Le défenseur du Club de Bruges a livré ses premières impressions après la défaite de Bruges sur la pelouse de Manchester City.

Stanley Nsoki, fautif sur le deuxième but de Manchester City, a analysé la rencontre du Club de Bruges au micro de la Ligue des Champions: "On savait que ce serait difficile", annonce le défenseur français. "Nous étions venus avec de bonnes intentions. On prend un but tôt mais on réagit très bien, ça nous maintient à flot. Après, on a fait des erreurs qui se paient cash."

Cependant, Nsoki sait aussi que l'adversaire est un peu d'un autre monde: "Il faut aussi les regarder et les féliciter. Ils nous ont fait mal, tout le long du match. Après, on doit apprendre aussi à mieux communiquer. Mais on sait qu'à ce niveau, tout va très vite. Il faut être prêt contre ces grandes équipes, ce soir il nous a manqué un petit quelque chose".