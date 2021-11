Youri Tielemans nommé pour le titre de Joueur du mois en Premier League

Youri Tielemans a éclaboussé la Premier League de toute sa classe durant le mois d'octobre. Auteur de prestations très abouties et également auteur de deux magnifiques buts, le Diable Rouge revit après un début de saison en mode mineur.

Ce jeudi, le milieu de terrain a été nommé en compagnie de Ramsdale (Arsenal), Rice (West Ham), Salah (Liverpool), Cornet (Burnley), Chilwell (Chelsea), Foden (Man City) et Livramento (Southampton) pour le titre de Joueur du mois d'octobre.

Un petit motif de satisfaction pour l'ex-Anderlechtois qui espère bien pouvoir poursuivre sur cette lancée malgré la saison mitigée de Leicester.

🔵 Ben Chilwell

💜 Maxwel Cornet

🔷 Phil Foden

😇 Tino Livramento

🧤 Aaron Ramsdale

⚒ Declan Rice

🔴 Mohamed Salah

🦊 Youri Tielemans



Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month?



🗳 https://t.co/OUCpT6PyHP | #PLAwards pic.twitter.com/afARDWHMKa