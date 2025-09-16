Comme un déplacement à Dender, ou presque : l'Union taille patron en Ligue des Champions !

Pour son premier match en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-3 au PSV. Un premier match référence dans la plus prestigieuse des compétitions.

Près de quatre mois après le titre historique conquis à l'issue des Playoffs, la récompense tant attendue pour les Unionistes. Sur le coup de 18h44, l'hymne de la Ligue des Champions a résonné au Philips Stadion. Pour ce début de campagne à Eindhoven, Sébastien Pocognoli ne pouvait pas compter sur Raul Florucz (suspendu) mais a bien pu aligner Christian Burgess.

La première (énorme) occasion est à mettre à l'actif du PSV : sur un débordement de Ruben Van Bommel, Ismaël Saibari s'est jeté au petit rectangle et pensait ouvrir le score mais a placé son ballon juste à côté du but. Un premier tournant...suivi du deuxième : en récupérant un ballon jusque dans le rectangle adverse à l'issue d'une rentrée en touche, Christian Burgess a poussé Ricardo Pepi à la faute. Penalty à la stupeur générale, Promise David a profité de l'aubaine pour faire 0-1 et inscrire le tout premier but de cette édition de la Ligue des champions.

Des Unionistes très matures

Avec deux équipes désireuses de très vite récupérer le ballon, le match s'est très vite révélé débridé : 60 secondes après un contre unioniste conclu par une reprise sur le gardien d'Anouar Ait El Hadj, le PSV frappait la transversale sur une frappe surpuissante de Ruben Van Bommel, très remuant sur le côté gauche.

Très incisive dans les duels, solide défensivement, au pressing quand il le fallait, l'Union a même réussi à faire le break en fin de première mi-temps. Souvent disponible dans l'intervalle, Anouar Ait El Hadj a cisaillé la défense du PSV d'un solo de grande classe, trop facilement permis par les Néerlandais. Une projection somptueuse, symbole de la détermination saint-gilloise, 0-2 au repos.

Malgré les deux changements chez les locaux, l'Union a repris le deuxième acte sur les mêmes bases de jaillissements et de pression positive, avec une première frappe enroulée de Kevin Rodriguez, détournée du bout des doigts par le gardien néerlandais. La reprise a tout de même débouché sur le premier arrêt de Kjell Scherpen à la suite de la prise de profondeur de Ricardo Pepi. Mais la frappe du Mexicain n'était pas assez puissante.

Après 60 premières minutes au four et au moulin aux quatre coins du terrain, l'Union a logiquement cherché son second souffle, se positionnant plus bas. Le PSV a été autorisé à tenter plus de centres, mais la défense n'a pas faibli, avec toujours autant de duels gagnés. La réaction des Néerlandais a ainsi été tuée dans l'oeuf. Le score est même passé à 0-3 sur un corner poussé au fond...de la cuisse par Kevin Mac Allister.

La réduction du score des locaux par Van Bommel dans le temps additionnel n'y changera rien : l'Union Saint-Gilloise débute sa campagne de Ligue des Champions par une prestation pleine, trois buts marqués et une solidité aussi efficace que sur les pelouses. Un premier résultat retentissant pour prévenir l'Europe et recevoir Newcastle et l'Inter avec le vent dans le dos.