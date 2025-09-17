L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

L'Union Saint-Gilloise a écrit l'histoire en s'imposant 1-3 au PSV pour son tout premier match en Ligue des Champions. Christian Burgess n'a pas caché son bonheur à l'issue de la rencontre.

Et dire que Christian Burgess était incertain pour la rencontre...Blessé au pied contre Anderlecht, le capitaine saint-gillois s'est finalement rétabli pour l'entrée en matière à Eindhoven et a dégoûté le Philips Stadion.

À l'anticipation jusque dans le rectangle adverse pour provoquer le penalty sur l'ouverture du score (le monde à l'envers quand on sait que la faute a été commise par l'attaquant Ricardo Pepi), il s'est ensuite montré impitoyable dans les duels pour renvoyer les centres les uns après les autres.



"C'est incroyable. Le PSV est une équipe très forte et nous menions tout simplement 0-3 ici. Nous n'aurions même pas osé espérer cela. C'était une très bonne performance", a déclaré le défenseur anglais, rayonnant au micro du Laatste Nieuws.

Après l'effort, le réconfort ?

Burgess avait soif de victoire, mais aussi soif tout court : "La Ligue des Champions est nouvelle pour nous. Le mot d'ordre est d'en profiter. Ce soir, je vais en boire un peu. Du whisky ou du rhum, tout ce qu'il y a au bar", a-t-il plaisanté.

Il est ensuite plus sérieusement revenu sur le match plein de ses coéquipiers : "Défensivement, nous avons été solides. Niang a joué un match exceptionnel à gauche, et les attaquants ont également joué un rôle important. Comment je me sens maintenant ? Mes jambes sont fatiguées. Mais sinon, pas de problème".

Celui qui a longtemps alterné entre la League One et la League Two avec Portsmouth va désormais défier Newcastle : "Un grand club de Premier League. Ross Sykes est un grand supporter ; il attend déjà ce match avec impatience. Ce sera un match difficile, mais nous devons profiter de l'avantage du terrain et conserver le même plan de jeu".