Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

L'Union Saint-Gilloise a passé une nuit euphorique après sa victoire au PSV. Sébastien Pocognoli est revenu sur cette victoire avec beaucoup de plaisir en conférence de presse.

Après la Belgique, l'Europe : l'Union s'est montrée tout aussi solide en Ligue des Champions qu'en Pro League. La victoire 1-3 au PSV lance idéalement la campagne et achève de prévenir les prochains adversaires : l'équipe ne sera pas un oiseau pour le chat.

Sébastien Pocognoli s'est légitimement présenté avec le sourire en conférence de presse : "Je suis très satisfait de l'intensité, du pressing, de la cohésion et du respect du plan de jeu. Du football complet. C'était magnifique à voir. J'ai vraiment apprécié ; collectivement, c'était fantastique. Ce n'était pas encore parfait, mais c'était l'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur", commence-t-il, cité par Het Nieuwsblad.

Le système continue de faire ses preuves

L'Union est devenue une machine bien rodée : " Le plan de jeu est bien exécuté depuis des mois. Quels que soient les joueurs qui entrent dans l'équipe, il n'y a aucun problème. Prenez Rasmussen, qui n'était pas titulaire l'an dernier, mais qui fait un match fantastique aujourd'hui. Zorgane, qui était nouveau. Rodriguez, qui n'était pas non plus titulaire l'an dernier. Il joue aussi à un haut niveau depuis des semaines. Nous avons également dû intégrer rapidement les nouveaux joueurs. C'est tout à l'honneur du staff technique, mais aussi des joueurs qui jouent parfaitement".

La soirée d'hier est un nouveau cap dans l'histoire du club : "Un moment spécial, mais il y en a eu d'autres. Le titre, la première victoire en Ligue des champions, la première en Ligue Europa, la première en championnat l'an dernier. Ce sont tous des moments importants. Je suis également très heureux pour tout le monde au club. Jouer des matchs comme celui-ci, c'est un retour en arrière sur tout ce que nous avons accompli au fil des ans".

Mais Pocognoli ne serait pas Pocognoli s'il ne trouvait pas des choses à redire sur le match de ses hommes : "Il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des moments où nous aurions pu faire bien mieux balle au pied. Par exemple, nous étions meilleurs balle au pied contre Twente la saison dernière. Nous étions également meilleurs contre l'Ajax. Nous n'avions pas les mêmes profils offensifs à l'époque. Aujourd'hui, nous avons joué un peu plus direct".

