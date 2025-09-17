"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

À Eindhoven, la déception est grande suite à la défaite 1-3 contre l'Union Saint-Gilloise. La presse locale est aussi acerbe envers le PSV qu'admirative de l'Union. "Ils ont simplement été dominés par un football moderne", peut-on notamment lire.

L'Algemeen Dagblad n'a pas ménagé le champion sortant d'Eredivisie : "Le PSV ne veut pas l'entendre, mais il est clair que le club est à la recherche d'un nouvel équilibre. Après un mercato au cours duquel l'équipe a subi une métamorphose, le PSV semble extrêmement vulnérable. L'Union a su exposer cette vulnérabilité au grand jour".

Avant de conclure : "L'Union était l'un des adversaires contre lesquels le PSV aurait dû prendre des points, mais le PSV a été dépassé par un débutant au niveau de la Ligue des Champions."



Lire aussi… Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

De son côté, Voetbal International a analysé tactiquement la rencontre : "Le PSV est tombé dans le piège de l'Union". Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu : la saison passée, les Saint-Gillois l'avaient emporté lors de leurs deux matchs aux Pays-Bas, d'abord au FC Twente, puis à l'Ajax : "Pourtant, le cocktail bruxellois s'est avéré une fois de plus redoutablement toxique".

Les oreilles de Peter Bosz sifflent déjà

De Telegraaf a également parlé d'une "déception énorme". "Peter Bosz ne voulait pas se souvenir de la douloureuse défaite 1-7 de la saison dernière contre Arsenal, mais dès le premier match de groupe, le PSV a de nouveau subi un échec. L'Union Saint-Gilloise a infligé une belle correction".

Voetbalzone n'a pas non plus laissé de place au doute. "Un PSV abominable s'est fait massacrer à domicile par l'Union. C'était une défaite scandaleuse".

Sur Ziggo Sport, l'analyste Youri Mulder a mis le doigt sur la plaie. "Le PSV a été complètement battu en matière d'endurance. Regardez ce Niang : il ne s'arrête jamais. Et ces deux attaquants, David et Rodriguez, se sont totalement épuisés. Le PSV n'était pas à la hauteur. Ils ont simplement été surclassés en termes de football moderne et de présence physique".