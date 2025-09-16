Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

Photo: © photonews

Promise David a inscrit le premier but de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Un exploit que le buteur canadien n'oubliera pas de sitôt.

L’Union Saint-Gilloise n’a pas manqué ses débuts en Ligue des champions. Les Bruxellois se sont imposés 1-3 sur le terrain du PSV Eindhoven, un succès retentissant qui marque déjà l’histoire du club. Promise David, buteur et homme du match, n’a pas caché sa fierté après la rencontre.

« On voulait créer un précédent et montrer qu’on a notre place ici », a expliqué l’attaquant unioniste avec un grand sourire. « On a commis quelques erreurs, mais dans l’ensemble, on a très bien joué. Et inscrire le premier but de l’histoire de ce club en Ligue des champions, c’est un sentiment incroyable. »

L’Union a su faire la différence grâce à son intensité et à des contres particulièrement bien emmenés. « On avait deux joueurs très physiques devant et on leur a fait mal, que ce soit sur phases arrêtées ou en contre-attaques », a détaillé Promise David, soulignant la solidité collective de son équipe face à l’un des cadors néerlandais.

Avec ce succès fondateur, le club bruxellois prouve qu’il peut rivaliser au plus haut niveau européen. « On a montré qu’on était capables de faire jeu égal avec un grand club comme le PSV », a poursuivi l’attaquant, conscient de l’impact symbolique d’une telle victoire.

Pas question cependant de se reposer sur ses lauriers. « On veut désormais revenir dans notre championnat national avec la même intensité face à Genk », a insisté David, déjà tourné vers les prochaines échéances. Un message clair : l’Union veut surfer sur cet élan historique, en Belgique comme en Europe.

