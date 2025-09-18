"On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a vécu une soirée historique à Eindhoven 1-3. Après le match, Sébastien Pocognoli a salué l'intensité de son équipe.

L’Union Saint-Gilloise a écrit une nouvelle page de son histoire en s’imposant 1-3 à Eindhoven face au PSV. Pour leur tout premier match en Ligue des champions, les Bruxellois ont affiché caractère, intensité et réalisme.

Promise David a montré la voie avec l’ouverture du score sur penalty, suivi par Anouar Ait El Hadj, élu homme du match. Kevin Mac Allister a scellé la victoire des Saint-Gillois.

Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa fierté après ce succès historique. En conférence de presse, il a tenu à saluer la prestation d’Ait El Hadj : "Le but d’Anouar ? Enfin ! On savait qu’il pouvait tout faire, je ne suis pas surpris. Le travail défensif d'Anouar était fantastique.", relayé par Sporza.

Pocognoli a insisté sur l’intensité déployée par son équipe : "En termes de pressing et d’intensité, c’était l’un de nos meilleurs matchs. Surtout que c’était en Ligue des champions."

Avec ce triomphe, l’Union prouve qu’elle n’est pas en Ligue des champions pour faire de la figuration. En cinq ans, le club bruxellois a connu une ascension fulgurante.