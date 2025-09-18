Superbes Blauw & Zwart ! Bruges déroule contre l'AS Monaco et rejoint l'Union dans le top 8 en Ligue des Champions

Grâce à une magnifique première période, le Club de Bruges a largement dominé l'AS Monaco ce jeudi soir. Les Blauw & Zwart rejoignent l'Union dans le top 8 de la Ligue des Champions alors que la première journée est bientôt terminée.

Deux jours après le succès de l’Union Saint-Gilloise au PSV Eindhoven, le Club de Bruges lançait sa campagne de Ligue des Champions ce jeudi soir contre l’AS Monaco. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les Blauw & Zwart n’ont pas fait dans la dentelle, devant de nombreuses personnalités du football belge ayant fait le déplacement en Venise du Nord.

Dès le début de la rencontre, ce sont eux qui partent à l’assaut du but adverse. Le premier mouvement dangereux permet à Tzolis de se retrouver seul et en bonne position dans le rectangle, mais le Grec manque le cadre (4e). Bruges est bien dans son match, mais concède un penalty après neuf minutes pour une sortie fautive de Mignolet sur Biereth, lancé par Minamino.

Le portier brugeois ne semblait pas avoir touché l’attaquant monégasque, mais il répare seul la situation en sortant le penalty d’Akliouche (9e). Mignolet nargue l’arbitre, reçoit un avertissement et sort sur blessure cinq minutes plus tard, remplacé par Jackers. Un incroyable début de rencontre pour l’expérimenté gardien de but.

Mignolet arrête un penalty et sort sur blessure, puis Bruges déroule contre l'AS Monaco

Bruges reprend ensuite sa marche en avant et multiplie les occasions. En face, Monaco est complètement dépassé et sauvé à de multiples reprises par son gardien Philipp Köhn, notamment devant Tresoldi (24e, 27e) et Tzolis (30e), dont la frappe est contrée. Mais Bruges parvient ensuite à ouvrir le robinet, et Monaco ne peut plus rien.

Raphaël Onyedika sert Hans Vanaken dans la profondeur, qui glisse lui-même pour Nicolo Tresoldi. La recrue estivale des Brugeois, cette fois, gagne son face-à-face et ouvre le score (1-0, 32e). Quelques minutes plus tard, après une nouvelle occasion pour Tzolis, Onyedika double la mise à la suite d’un deuxième ballon, sur corner, remis par Forbs (2-0, 39e). Bruges fait le break et le confirme dans la foulée via Vanaken, d’une superbe reprise de volée (3-0, 42e).

Bruges gère son avantage et rejoint l'Union dans le top 8 de la Ligue des Champions

Une première période presque parfaite, que les joueurs de Nicky Hayen peuvent gérer après la pause. Ils ne se contentent cependant pas de cela et tentent de pousser pour accroître l’écart. Néanmoins, la première contre-attaque brugeoise de la seconde période n’est pas très bien négociée (50e) et Carlos Forbs manque le cadre sur la seconde, après un bon travail de Tresoldi (53e).

Timidement, Monaco met ensuite le nez à la fenêtre. Biereth trouve Jackers d’une frappe du pied droit (62e), Akliouche trouve aussi le portier peu de temps après (64e). En contre-attaque, Bruges alerte encore la défense monégasque, via notamment Tzolis, qui fait décidément bien trop souvent le mauvais choix (63e, 65e) après des actions somptueuses, et Tresoldi, contré par la dernière ligne défensive (69e).

Monaco ne parvient pas à renverser la situation. D'ailleurs, en fin de rencontre, Bruges aggrave encore le cas des Monégasques, via Diakhon, qui a su attendre le meilleur moment dans le rectangle avant de frapper (4-0, 75e). On se dirige alors vers un 4-0 final, mais Ansu Fati, l'ancien grand talent du FC Barcelone tout juste de retour de blessure, sauve l'honneur en fin de partie et empêche la clean-sheet pour Jackers (4-1, 90+2e).

Superbe victoire tout de même du Club de Bruges, qui engrange trois premiers points en Ligue des Champions et rejoint provisoirement l’Union Saint-Gilloise dans le top 8, en attendant les derniers matchs de la première journée. Une soirée parfaite en Venise du Nord, lors de laquelle les joueurs de Nicky Hayen ont parfaitement maitrisé leur sujet.