L'Union Saint-Gilloise accueille l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Amir Murillo reviendra ainsi dans ancien stade.

Dans les rangs de l'Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren sera évidemment attendu. L'ancienne pépite de l'Antwerp a plus d'occasions de s'illustrer chez les Phocéens et devrait à nouveau être titulaire ce soir, comme il l'a été à Lille ce weekend, ou contre Newcastle, le dernier match de l'OM en Ligue des Champions (victoire 2-1).

Mais ce n'est pas la seule tête connue présente dans le groupe olympien. L'effectif renseigne également un certain Amir Murillo, qui retrouvera ainsi le Lotto Park. Le Panaméen y a évolué durant trois ans et demi avec Anderlecht.

Un compte à régler avec l'Union

Ses sautes de concentration lui ont parfois valu de s'attirer les foudres des supporters mauves, mais son apport sur le flanc en faisait tout de même un incontournable sous Vincent Kompany, puis Felice Mazzu et Brian Riemer.

Ses facilités offensives lui avaient ouvert la porte un transfert à Marseille en août 2023. L'OM n'avait déboursé que 2,50 millions d'euros et ne l'a pas regretté : Murillo s'est avéré être un excellent investissement, il a d'ailleurs prolongé son contrat en mars dernier.

Souvent titulaire cette saison, il s'est blessé à la cuisse au mois de novembre et n'a fait son retour sur le banc que ce weekend contre Lille. Il n'est donc pas certain de le voir titulaire dans son ancien stade. Son historique face aux Unionistes avait bien commencé (0-5 en Coupe). Mais depuis le retour de ces derniers en D1A, il reste sur cinq défaites de suite face à ses adversaires du soir.