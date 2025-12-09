Suis Union SG - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
-
Date: 09/12/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 6
Stade: Joseph Marien stadion

Sixième match de la campagne de Ligue des Champions de l'Union, qui reçoit l'OM. Un match très important pour ces deux équipes à six points.

Tous les matches en direct
Temps   21:00 
Scott Crabbé
20:11
 Arthur Vermeeren bien titulaire avec Marseille
Amir Murillo est aussi de la partie sur son ancienne pelouse, mais il devrait évoluer dans la défense à trois.
20:08
 Peu de surprises dans le chef de David Hubert
Ross Sykes, Anouar Ait El Hadj et Promise David sont sur le banc. Fedde Leysen, Rob Schoofs et Kevin Rodriguez débutent dans le onze.
20:05
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce match entre Saint-Gillois et Marseillais
Union SG (Union SG - Marseille)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Rob Schoofs - Raul Florucz - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris

Marseille (Union SG - Marseille)
Marseille: Gerónimo Rulli - Michael Murillo - Nayef Aguerd - Emerson - Timothy Weah - Arthur Vermeeren - Pierre-Emile Højbjerg - Matthew O'Riley - Pierre-Emerick Aubameyang - Mason Greenwood - Igor Paixao
Banc: Conrad Egan-Riley - Leonardo Balerdi - Ulisses Alexandre Garcia Lopes - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Geoffrey Kondogbia - Bilal Nadir - Benjamin Pavard - Robinio Vaz - Jelle Van Neck - Darryl Bakola

présentation (du match)

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park
Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park
Photo: Photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Amir Murillo reviendra ainsi dans ancien stade.

Dans les rangs de l'Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren sera évidemment attendu. L'ancienne pépite de l'Antwerp a plus d'occasions de s'illustrer chez les Phocéens et devrait à nouveau être titulaire ce soir, comme il l'a été à Lille ce weekend, ou contre Newcastle, le dernier match de l'OM en Ligue des Champions (victoire 2-1).

Mais ce n'est pas la seule tête connue présente dans le groupe olympien. L'effectif renseigne également un certain Amir Murillo, qui retrouvera ainsi le Lotto Park. Le Panaméen y a évolué durant trois ans et demi avec Anderlecht.

Un compte à régler avec l'Union

Ses sautes de concentration lui ont parfois valu de s'attirer les foudres des supporters mauves, mais son apport sur le flanc en faisait tout de même un incontournable sous Vincent Kompany, puis Felice Mazzu et Brian Riemer.

Ses facilités offensives lui avaient ouvert la porte un transfert à Marseille en août 2023. L'OM n'avait déboursé que 2,50 millions d'euros et ne l'a pas regretté : Murillo s'est avéré être un excellent investissement, il a d'ailleurs prolongé son contrat en mars dernier.

Souvent titulaire cette saison, il s'est blessé à la cuisse au mois de novembre et n'a fait son retour sur le banc que ce weekend contre Lille. Il n'est donc pas certain de le voir titulaire dans son ancien stade. Son historique face aux Unionistes avait bien commencé (0-5 en Coupe). Mais depuis le retour de ces derniers en D1A,  il reste sur cinq défaites de suite face à ses adversaires du soir.

Comparatif Union SG - Marseille

Classement

24
22

Points

6
6

Gagner

2
2

Perdre

3
3

Buts inscrits

5
8

Buts reçus

12
6

Cartes jaunes

10
14

Cartes rouges

0
1
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

08/12

Demain, l'Union Saint-Gilloise accueillera l'Olympique de Marseille au Lotto Park. Un match classé à haut risque.

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

08/12 4

Christian Burgess ne laissera personne indifférent au Parc Duden. Même ses coéquipiers ont dû apprendre à composer avec sa personnalité sur un terrain.

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

08/12 1

L'Union Saint-Gilloise affrontera l'Olympique de Marseille mardi soir en Ligue des Champions. Une rencontre préfacée par David Hubert ce lundi en conférence de presse.

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

07:40

L'Olympique de Marseille se déplace au Lotto Park d'Anderlecht pour y défier l'Union, ce mardi, en Ligue des champions. Une rencontre qu'Arthur Vermeeren a préfacée en conf...

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20

Kjell Scherpen s'est présenté en conférence de presse pour préfacer la rencontre de Ligue des Champions entre l'Union et Marseille. Les Unionistes, étrillés à deux reprises...

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 21:00 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 21:00 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 21:00 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 21:00 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 10/12 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli
