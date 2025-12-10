"Je sais ce que les gens vont dire" : la réaction très honnête de Kevin Mac Allister après son but annulé

L'Union Saint-Gilloise y a cru jusqu'au bout contre Monaco. Mais les deux buts annulés pour hors-jeu ont fait s'envoler les derniers espoirs de partage.

Contre La Gantoise, Kevin Mac Allister avait égalisé après que le VAR soit passé à côté de sa faute de main au départ de l'action. Cette fois, l'arbitrage vidéo l'a rattrapé au plus cruel des moments, alors que l'Argentin pensait avoir inscrit le 3-3 contre Marseille. Le hors-jeu semi-automatique en a décidé autrement.

Malgré sa déception, il s'est tout de même présenté à notre micro : "On a joué un bon match, en trouvant les espaces, mais il fallait être plus solide défensivement. Je sais que c'est La Ligue des Champions, qu'on jouait contre l'un des plus grands clubs de France, mais nous ne sommes pas juste là pour participer. Après, on peut quand même être fiers de notre prestation, on a pris notre chance, le partage n'était vraiment pas loin".

Un hors-jeu qui change tout dans la course au top 24

Nous l'avons évidemment interrogé sur son but annulé : "Je sais ce que les gens vont dire. Après ma faute de main contre Gand, j'ai répondu que valider le but était une bonne décision parce que le football doit laisser place à l'émotion plutôt que de remonter chaque phase jusqu'à trouver le détail qui fera annuler le but. Le VAR analyse tout au millimètre. Ce n'est pas forcément le football qu'on aime ; mais à la fin, il y a des règles et je ne peux pas dire grand-chose contre ça".

"Mais c'est rageant : si on marquait ce 3-3, je pense qu'on pouvait pousser pour la victoire. On connaissait l'importance de ce match pour pouvoir jouer avec un peu plus de marge contre le Bayern Munich et l'Atalanta. On continue quand même à y croire", poursuit-il.

Malgré le dénouement cruel, le groupe est apparu uni sur la pelouse après le match : "Le vestiaire ? De la déception, forcément. Vous savez, dans un groupe, il y a un peu de tout : des joueurs qui vont se défouler sur le matériel, certains qui vont intérioriser, d'autres qui vont remobiliser tout le monde, c'est normal. Bien sûr qu'on va avoir difficile à fermer l'œil après ça. Mais dès demain, on va rebondir".