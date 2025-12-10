La VAR prive l'Union de l'égalisation : "Il y a un problème"

L'Union est repartie frustrée de son match contre Marseille, la VAR ayant annulé à la 76e minute le 3-3 de Mac Allister.

À ce moment-là, l’Union était menée 2-3 et mettait tout en œuvre pour sauver au moins un point. L’égalisation approchait et le Lotto Park a sauté de joie quand Mac Allister a poussé le ballon au fond.

La ligne tracée par la VAR montrait que ça s’était joué à rien. Une fraction de talon, à peine visible à l’œil nu, a suffi pour signaler l’Argentin hors-jeu.

Après le match, Mac Allister n’a pu que soupirer. Il a rappelé que le football n’est pas une science exacte et que quelques millimètres peuvent tout changer. Selon lui, l’Union méritait l’égalisation au vu des occasions créées.

Vraiment hors-jeu ?

Le consultant Marc Degryse comprenait la déception. Dans son analyse, il a remis en question le hors-jeu. Selon lui, l’épaule d’Emerson était au même niveau que le pied de Mac Allister, ce qui voulait dire que le joueur de l’Union n’était pas devant le défenseur.



Degryse est allé plus loin et a critiqué la règle du hors-jeu. Il pense qu’un joueur ne devrait être hors-jeu que si tout son corps passe devant le défenseur. "Ici, Mac Allister ne profite pas de sa position. Si on doit sortir une règle pour mesurer, c’est qu’il y a un problème avec la règle", a-t-il déclaré sur VTM.